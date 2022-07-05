В сквере Волгограда установят 7 необычных скамеек и перголу

В сквере имени 8 марта в Центральном районе Волгограда установят семь скамеек необычной формы перголу, а также дополнительно высадят около 900 растений. Как сообщает ИА «Высота 102», заниматься благоустройством будет компания-победитель торгов ООО «Альянсстройком».

— Компания обязана выполнить все вышеперечисленные работы в срок до конца октября текущего года, — сообщили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда. — Соответствующее финансирование на выполнение работ выделено из областного бюджета.

Как уточнили в горадмине, ООО «Альянсстройком» уже неоднократно реконструировало парковые зоны в областной столице — на счету фирмы преображение прилегающей территории больниц № 7 и № 1 в Советском и Дзержинском районах, сквера имени Пушкина в Центральном районе, а также сквера Пахмутовой на правом склоне поймы Царицы в Ворошиловском районе. В прошлом году подрядчик реконструировал парк «50 лет Октября» в Кировском районе.

Контрактом предусмотрена установка семи скамеек необычной формы, выполненных с использованием ламели — эластичных деревянных пластин. В аналогичном стиле оборудуют и трехметровую перголу. В парковой зоне агрономы высадят около 900 растений — тую, бирючину и вяз. Для полива дополнительных деревьев смонтируют дополнительные линии водовода.

Фото: администрация Волгограда

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