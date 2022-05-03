В сквере Волгограда засохли два десятка сосен

Общество 03.05.2022 11:49
03.05.2022 11:49
В сквере 8 марта в Волгограде подрядная организация, которая обустраивала место отдыха, высадит 24 новые сосны на месте засохших. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, работы будут проведены в рамках гарантийных обязательств в осенний период после наступления благоприятных для высадки погодных условий.В прошлом году в этом сквере было высажено свыше 1300 деревьев и кустарников. Среди них березы, липы, рябины, ели, клены, черемуха, можжевельник, сирень, спирея, в том числе и 53 сосны. Практически все насаждения адаптировались и пошли в рост – исключением стали 24 молодые сосны. Данный факт зафиксировали сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» в ходе текущего обслуживания территории. Информация уже доведена до подрядной организации.
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