Происшествия

Под Волгоградом образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП: видео

Происшествия 02.07.2022 13:45
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02.07.2022 13:45





Пробка из легковых машин и большегрузов протяженностью более 4 километров сковала сегодня, 2 июля, трассу на пути из Ерзовки в Волгоград. Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, причиной затора стало ДТП. На трассе легковушка столкнулась с грузовиком. По предварительным данным, погибших и пострадавших в аварии нет.
Однако движение затруднено. 
- Желающим добраться в Волгоград предстоит долгое ожидание на дороге, - отмечают автомобилисты.
UPD: В региональном главке сообщили, что авария произошла по вине водителя грузовика «МАН», который на светофоре въехал в зад впереди стоящего автомобиля Skoda. В настоящее время, по данным полиции, пробки на данном участке трассы нет, движение нормализовалось.
Видео: читатели ИА «Высота 102»
Фото: сервис Яндекс.Пробки

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