Опубликован график отключения горячей воды в Волгограде на июль

В Волгограде ряду потребителей в июле отключат горячую воду. Как сообщает ИА «Высота 102», график отключений опубликовало ООО «Концессии теплоснабжения».
Тракторозаводский район:
24 июня-7 июля
•ул. Лодыгина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
•ул. Ушакова 2, 4, 6, 8, 10, 12
•ул. Тракторостроителей 1, 3, 5, 7, 11, 1а
18-20 июля
•ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
•ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
•ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51
•ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
• ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11
•пр-т Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
•ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
•ул. Д. Бедного, 2а
•ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
•ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
•ул. Быкова, 4а
•ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24
•ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
•ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
•ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
•ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
•ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10
•ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
•ул. Андреева, 13
•ул. Атласова, 16
•ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
•ул. С. Щедрина, 1, 5, 7
Краснооктябрьский район:
11-13 июля
•ул. Титова, 20А
•ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А
•ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146
•ул. Пельше, 9, 11, 13, 15
•ул. Таращанцев, 55, 61, 63
12-14 июля
•ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70
•ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33
•ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
•ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70
•ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
•ул. Вершинина 5, 7, 24
•ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
•ул. 4-х Связистов, 25а, 25б
•ул. Правды, 2, 4
•ул. Лермонтова, 30>
•ул. Нестерова, 16, 16А
•ул. Высокая, 18а, 18б
•ул. Промышленная, 10
•ул. Новоремесленная, 13
13-15 июля
пр-т Металлургов, 72, 74, 76, 78
•ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
•ул. Еременко, 35
•ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
•ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28
•ул. Бажова, 7, 9
•ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31
•ул. Качалова, 48, 52
•ул. Аэрофлотская, 62
•ул. 40 домиков, 18
18-20 июля
•ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14
•ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
•ул. Курильская, 5, 7, 9
Дзержинский район:
28 июня–11 июля
•б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
•ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
• ул. К. Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42
•ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
•ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38
•ул. Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а
•ул. Р. Гамзатова, 19
21 июня-4 июля
•ул. К.Либкнехта 13, 21
•пр. Маршала Жукова 85, 95, 105,115
• ул. Рионская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24
• ул. Хорошева, 46, 48.
Центральный район:
11-13 июля
•пр-т Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
•ул. Глазкова, 15, 23, 22, 27
•ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
•ул. Землянского, 3, 5, 9
•ул. Бакинская, 2, 2а, 13
•ул. Коммунальная, 18
•ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а
•ул. Наумова, 14
•ул. Краснознаменская, 6, 8;
•ул. Ленина, 6, 11
•ул. Пражская, 1
•ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
•ул. Чуйкова, 37, 51а
•ул. Порт-Саида, 7а
•ул. Комсомольская, 6, 8
•ул. Краснознаменская, 7
•ул. Ленина, 25
12 – 25 июля
•ул. Новориссийская, 43
•ул. Чапаева, 8, 10, 18
Ворошиловский район:
•ул. Циолковского, 2 •ул. Калинина, 11
01-14 июля
•ул. Автотранспортная, 79
19-21 июля
•ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10
•ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19
•ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а
•ул. Ардатовская, 16
•ул. Череповецкая, 11/4, 11/5
•ул. Комитетская, 24
11-12 июля
•ул. Чигиринская, 2
•ул. Ардатовская, 2
•ул. Буханцева, 48, 50, 66
•ул. Клубная, 13
25-27 июля
•ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37
•ул. Клинская, 33, 34, 35
•ул. Калинина, 19, 21, 23, 25
•ул. Канунникова, 9
•ул. Огарёва, 1, 2, 7
•ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27
•ул. Баррикадная, 19, 19А
•ул. Иркутская, 8
•ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29
•ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17
•ул. Каменская, 4, 6, 8, 10
•ул. Лавочкина, 2, 6/1, 7, 10/1, 10А,
•ул. Краснослободская, 17, 19
•ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20
•ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
•ул. Моздокская, 3, 5, 7
•ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3
•ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
•ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18
•ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18
•ул. Липецкая, 5, 7
•ул. Новоузенская, 10а
•ул. Ким, 18
•Ковровская, 4
ул. Бобруйская, 1, 1а
ул. Пугачевская, 5а, 5г, 5д
• ул. Гомельская, 1
Советский район:
27 – 28 июля
• ул. Логовская, 1, 2, 5, 6
•пр-т Университетский, 34
•пос. ул. Стройдеталь, 13
Кировский район:
6–7 июля
•ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78
•ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77
•ул. Р. Люксембург, 5, 9
•ул. Черемшанская, 28а
•ул. Кедровая, 19, 21
4–14 июля
•ул. Кирова, 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149
•ул. Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
•ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15
•ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82
•ул. Федотова, 4
•ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271
•ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а
•ул. Люблинская, 4
•ул. Изоляторная, 2
•ул. Вельботная, 3, 5
•ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6
•ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259
•ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18
•ул. Лячина, 3, 5
•ул. Минина, 4, 10, 16
•ул. Гаря Хохолова, 6, 7, 13
27–28 июля
•ул. пос. Саши Чекалина, 3, 7, 8
Красноармейский район:
19–21 июля
•ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
• б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
•ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
•пр-т Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
•ул. Тельмана, 14, 19
•ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
•ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
•ул. Доценко, 35а