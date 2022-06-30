В Волгограде трамваи встали из-за ДТП с легковушкой

В Дзержинском районе Волгограда у областного центра крови на улице Голубинской произошло ДТП с участием легковушки и трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев происшествия, из-за дорожной аварии встали трамваи.

— Движение трамваев встало. Volkswagen перегородил пути. Собирается огромная пробка, — рассказали читатели информагентства.





В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.





Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», наблюдаются затруднения на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского. Собирается пробка на Второй Продольной магистрали.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Скриншот: «Яндексы. Карты»