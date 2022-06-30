«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов на Юге









«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа XI конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее» на юге России. В этом году пишущее сообщество из регионов ЮФО и СКФО заявило на конкурс 465 работ, среди которых заметки, статьи, обзоры, сюжеты, телевизионные программы и радиопередачи, посты в социальных сетях, подкасты и другие современные жанры масс-медиа. Традиционно конкурс в качестве стратегического партнера поддержало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, группа «Интерфакс», компания SchneiderElectric и целый ряд региональных СМИ.

Наибольшее количество работ, как и предыдущие годы, собрала номинация «Интернет-СМИ». По числу участников лидером стала Ростовская область, представители которой подали 112 заявок.

С ростом степени цифровизации юга России расширяется и спектр тем, которым авторы уделяют внимание. В этом году журналисты и блогеры чаще всего освещали кибербезопасность, телемедицину, искусственный интеллект и нейронные сети, работу государственных услуг и коммерческих-онлайн сервисов, робототехнику и виртуальных помощников, умные города, цифровые регионы и другие актуальные вопросы цифровизации.

В состав членов жюри регионального этапа XI конкурса журналистов вошли главный редактор городской газеты «Краснодарские известия» Владимир Вербицкий, главный редактор «Деловой газеты. Юг» Дмитрий Волков, вице-президент «Ростелекома» Сергей Мордасов и директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

— Цифровая тематика сегодня входит в число ключевых тем на повестке большинства СМИ, от федеральных каналов до муниципальных газет. И это объяснимо той ролью, которую она играет в жизни общества, государства и бизнеса. Так исторически сложилось, что благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе “Ростелеком” выступает в этом процессе лидером, который объединяет всех, кто заинтересован в прогрессе. И в этом нам большую помощь оказывают журналисты. Благодаря их работе население и представители государственных и коммерческих организаций узнают о новых возможностях и решаются на их воплощение в жизнь. Спасибо, коллеги! — поблагодарил вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.

Члены регионального жюри отобрали трех победителей в каждой из пяти основных номинаций: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа».

Печатная пресса:

1 место — Мадина Макоева, газета «Северная Осетия» (Северная Осетия), статья «Будущее или уже настоящее?»;

2 место — Евгений Ракуль, журнал «Эксперт-Юг» (Ростовская область), статья «У южных городов есть проблемы с IQ»;

3 место — Анастасия Ястремская, газета «Волга» (Астраханская область), статья «На тракторе с ГЛОНАСС».

— Сегодня цифровизация стала неотъемлемой составляющей нашей жизни. С каждым днем появляются новые технологии, автоматизированные решения, умные устройства, цель которых — сделать нашу жизнь эффективнее и удобнее. И большую роль в этом процессе играют представители масс-медиа — журналисты и блогеры, которые рассказывают, показывают и учат правильно применять эти инновации на практике. Наши южные коллеги традиционно занимают активную позицию и уже который год подряд заявляют наибольшее количество публикаций по сравнению с другими регионами России. Радует и то, что растет экспертность и глубина этих публикаций и сюжетов, а также расширяется спектр обсуждаемых тем, — отметил директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

Телевидение:

1 место — Мария Гнездилова, ТРК «Ставропольское телевидение» (Ставропольский край), телепрограмма «Жизнь так устроена. Профессии будущего»;

2 место — Патимат Бурзиева, РГВК «Дагестан» (Республика Дагестан), телепрограмма «Удивительные горцы. БлогерАлка Аварка»;

3 место — Егор Китаев, ГТРК «Волгоград» (Волгоградская область), сюжет «Волгоградские студенты создают технологию реабилитации при нарушениях двигательной функции».

Радио и подкасты:

1 место — Дина Романовская, «Радио Россия» (Ставропольский край), радиопрограмма «Говорим сегодня: об отечественных интернет-сегментах»;

2 место — Имара Багирова, «Радио Россия» (Республика Дагестан), репортаж о конкурсе для детей «RoboPRO»;

3 место — Инна Панфилова, «FM на Дону» (Ростовская область), радиопрограмма «Хакатон. Время новых ИТ».

Интернет-СМИ:

1 место — Павел Лысенко (псевдоним «Антон Перов»), газета «Коммерсант-Юг» (Ростовская область), статья «Электронное раздвоение»;

2 место — Светлана Соколова, газета «Армавирский собеседник» (Краснодарский край), статья «На умных фермах — окна в пол, коровам дают минералку, а робот — друг буренки»;

3 место — Мадина Оздоева, газета «Ингушетия» (Ингушетия), статья «Обладатели вездесущего синдрома».

Социальные медиа:

1 место — Вера Волошинова (Ростов-на-Дону),публикация на авторском сайте «Живой Ростов» «Сенсорные дети»;

2 место — Анна Дарган (Ставрополь), публикация на платформе «Дзен» «”Карта недоступности” Ставрополя поможет устранить архитектурные барьеры в городе»;

3 место — Илья Пащенко (Краснодар), публикация на платформе «Дзен» «Искусственный интеллект в мобильной фотографии: быстрее, красивее и качественнее».

— Сегодня мы живем в цифровом обществе. Социальные сети, СМИ, мессенджеры, онлайн-конференции и виртуальные путешествия — мир раздвинул свои границы еще на одно измерение — цифровое. И именно от нас сегодня зависит, каким оно станет в будущем — удобной и безопасной площадкой для решения жизненных задач или источником угроз и тревог. Поэтому конкурс “Ростелекома” фокусирует внимание журналистов на очень важных для нашей страны вопросах и уже более дести лет мы делаем очередной шаг “Вместе в цифровое будущее”, — поделился Владимир Вербицкий, член жюри, главный редактор газеты «Краснодарские известия».

Региональные победители, занявшие первые места в основных пяти номинациях, поборются за победу на федеральном этапе конкурса, итоги которого будут обнародованы осенью в Москве.

При этом южное жюри при подведении региональных итогов конкурса решило отметить спецпризами в каждой из специальных номинаций по три наиболее интересные работы.

Спецноминация «Цифровой стиль жизни»:

Екатерина Кравченко, газета «Город N», публикация «Ученые ЮФУ разработали электронное “Шестое чувство”»;

Тимур Махалиев, газета «Махачкалинские известия», статья «Цифровые технологии: свобода и новые возможности!»;

Анна Куликова, ТРК «АТВ-Медиа», сюжет «Как петь, рисовать и танцевать на "дистанционке"?».

Спецноминация «Умный город для жизни»:

Елена Мирошникова, ТРК «Ставропольское телевидение», сюжет «Умный Сахалин»;

Тамерлан Мусаидов, газета «Дагестанская правда», статья «Древний Дербент становится умнее»;

Залина Губурова, газета «Северная Осетия», публикация «Жить в умном городе комфортно».

Все заявленные на эти спецноминации работы будут рассмотрены членами жюри на федеральном уровне, которые определят в них победителей также осенью.



