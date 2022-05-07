Раненному на Украине военному накануне Дня Победы в Волгограде подарили экзоскелет

В Волгограде сегодня, 7 мая, состоялась финальная примерка экзоскелета российским военнослужащим Юнусом Хасаев. Как сообщает ИА «Высота 102», получивший ранение на Украине солдат уже может самостоятельно поднимать левую руку. До сих пор в результате серьезного осколочного ранения мужчина был частично обездвижен. Возможность восстановить двигательные функции Юнусу подарили волгоградские ученые-медики Федор Андрющенко и Александр Воробьев.





Напомним, что в Волгоград Юнус Хасаев вместе с женой и годовалой дочкой приехали из Дагестана в конце апреля. В феврале, когда только стартовала спецоперация на Украине, военнослужащий был ранен и доставлен впоследствии в Волгоград. Здесь же Юнус узнал о возможности реабилитации с помощью экзоскелета.

— Сначала была эвакуация в полевой госпиталь, затем в госпиталь в Симферополе, — рассказывал ранее журналистам «Высота 102» Юнус. — Уже после военным бортом я был доставлен в Волгоград и попал к профессору Воробьеву. Он видел, в каком состоянии у меня рука была, и сказал: «Если хочешь руку восстановить, есть исследовательский центр, где ты это сможешь сделать на экзоскелете». Конечно, я согласился.

С 26 апреля, когда Юнус прибыл в Волгоград, Федором Андрющенко и Александром Воробьевым была проделана кропотливая работа. Важно, чтобы молодой мужчина ощущал себя в экзоскелете комфортно и при этом мог разрабатывать руку. За 12 дней, говорит Юнус, удалось добиться заметных результатов.

– После ранения я мог поднять руку всего на 30% по отношению к телу, – говорит Юнус. – Вчера во время очередной примерки я смог поднять руку выше плеча. И это прогресс всего за 12 дней!





По словам Заслуженного деятеля науки РФ Александра Воробьева, жесткий корсет избавит военнослужащего от риска развития грыж.

– Дело в том, что при поднятии недействующей руки машинально происходит прогиб в спине, что очень вредно для здоровья. Это приводит к грыжам. Корсет не позволит фиксирует торс Юнуса и сводит к минимум этот риск, – объясняет профессор.

С виду экзоскелет выглядит достаточно просто – твердый жилет и металлическая поддержка для руки. На самом деле он состоит более чем из сотни деталей.

– Этот экзоскелет мы в шутку назвали автоматом Калашникова, – говорит Федор Андрющенко. – Перед нами стояла задача разработать устройство, работающее в любых климатических условиях. При этом экзоскелет сконструирован так, чтобы его могли отремонтировать на любой машинотракторной станции. Да, это высокотехнологичное устройство. Для его изготовления требуются специальные станки и высокая квалификация работников, но ремонт его возможен, хотя бы замена узлов, в любой точке Российской Федерации.

На вопрос, почему «автомат Калашникова» Андрющенко с улыбкой отвечает:

– Одинаковое количество деталей. Сто три.





Сегодня Юнус Хасаев вместе с семьей готовится к отъезду в родной Дагестан, однако на этом общение с волгоградскими учеными не прекратится.

– На первом этапе мы с Юнусом свяжемся через 40 дней, – объясняет профессор Воробьев. – Сегодня мы ему покажем упражнения, которые он должен выполнять дома самостоятельно. Четкой инструкции, сколько по времени должны проходить такие тренировки, нет. Юнус должен ориентироваться на свои ощущения. Боли, возможно, будут увеличиваться, но через это надо пройти. Нужно растягивать рубцовую ткань и не терять время. Если время будет упущено, потом будет еще сложнее. Я уверен, что 40 дней Юнус сможет поднимать руку до 140 градусов от тела. Экзоскелет позволяет поднимать до 150 градусов. Это самая рабочая амплитуда. Вкрутить лампочку сможет.





Самое главное - чтобы в работу включилась вся рука полностью, уточняют ученые. После того как начнет работать плечо, вернется сила и к кисти.

– Самое главное – мозг поймет, что может отдавать команды мышцам. Сейчас эта связь нарушена. Говоря научным языком, экзоскелет вернет возможность выработки биологически обратной связи. Сейчас по сути Юнусу приходится начинать заново этот процесс. Единственное его преимущество – его мозг помнит эти команды.

Прощаясь с волгоградскими учеными, военнослужащий отмечает: так внимательно, как в Волгограде, к нему не относились нигде.

– Можно делать дело лишь бы отделаться, а можно с душой. Я наблюдал как они [Андрющенко, Воробьев] работают со своими пациентами. Внимательное отношение ко всем.

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