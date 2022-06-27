Под Волгоградом при пожаре в общежитии погибла женщина: видео











Следователи проводят проверку по факту гибели 55-летней женщины при пожаре в общежитии в Камышине Волгоградской области. ЧП произошло сегодня, 27 июня, на улице Некрасова.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, погибшая проживала в этом общежитии. Известно, что женщина заметила задымление из соседней комнаты, где жил мужчина, и вызвала сотрудников МЧС. Однако на улицу она не вышла, а осталась возле горящей квартиры. Предположительно, женщина была пьяна.

- Надышавшись угарным газом, ей стало плохо и она направилась в свою комнату, где скончалась. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении, очаг - в комнате мужчины, который со слов соседей курил внутри помещения, - сообщила Буянова.

По факту случившегося организована проверка.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что сигнал о пожаре в пятиэтажном здании поступил на пульт оперативного дежурного в 11:35. В комнате размером 3х4 метра горели домашние вещи по всей площади. В 11:46 возгорание было ликвидировано.

Очевидцы сняли пожар на видео. На записи видно, что огонь бушует на третьем этаже пятиэтажного здания. Сотрудники МЧС эвакуировали из окна по пожарной лестнице женщину.

Видео: Подсмотрено. Камышин / ВКонтакте



