Волгоградцам напомнили об изменении схемы движения 25 июня

Волгоградцев и гостей города-героя завтра, 25 июня, приглашают на молодежный фестиваль «#ТриЧетыре». Как сообщает ИА «Высота 102», в день проведения мероприятия изменят схему движения и введут пешеходный режим.

— По окончанию фестиваля предусмотрена особая схема посадки пассажиров, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда.

Дополнительные составы выйдут на линии скоростного трамвая. Также усилят маршруты автобусов № 2, № 6, № 21, № 88, № 35, № 55, № 65, троллейбусов № 8а, № 9, № 9а, № 15а, трамваев № 1, № 2, № 4, № 10.

Автобусный маршрут № 35 изменит конечную. При передвижении в центр вместо остановки «Речпорт» водители уйдут на конечную остановку «Детский центр». Минуя заезд на Набережную имени 62-й Армии, будет курсировать и вспомогательный маршрут № 98.

Для подготовки и проведения фестиваля будут организованы пешеходные зоны:

Нулевая продольная — в границах от улицы Калинина до улицы Комсомольской с 20.00 24 июня до 23.00 25 июня с расширением до улицы 7-ой Гвардейской 25 июня с 07.00 до 23.00

улица Чуйкова — в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской в период с 07.00 24 июня до 23.00 26 июня с расширением до улицы Порт-Саида 25 июня с 07.00 до 23.00

улица Советская — в границах от улицы Краснознаменской до улицы Порт-Саида с 07.00 до 23.00 25 июня

Также от автомобилей освободят все примыкающие к перекрытым улицам участки. В субботу, 25 июня, с 21.30 автобусы и троллейбусы будут перемещаться без остановок на пунктах «Улица Комсомольская», «Медицинский университет», а также «Детский центр».

В городской администрации уточнили, что на остановке «Детский центр» посадка на троллейбусы и автобусы будет ограничена. В направлении южных районов от станции «Волгоград-1» в 23.10 пустят дополнительную электричку до станции «Шпалопропитка».

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