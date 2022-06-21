Звездные гости и море плова: в Волгограде готовы к проведению молодежного фестиваля





Уже в эту субботу, 25 июня, состоится долгожданный молодежный фестиваль «ТриЧетыре» на центральной набережной в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, готовность фестиваля сегодня обсудили на финальном заседании оргкомитета с губернатором Андреем Бочаровым.

- Работа по подготовке фестиваля вышла на финишную прямую. Разработана концепция и утверждена символика, — отметил губернатор. — Значительное внимание уделялось и уделяется вопросам комплексной безопасности. Фестиваль планируется динамичный, познавательный, полезный, интересный. Есть возможность отдохнуть, развлечься, получить новые знание и навыки.

Основные мероприятия пройдут 25 июня. В 11:00 фестиваль начнется с торжественного шествия участников к центральной набережной. В 12-00 откроются множество секция с астер-классами, участники которых смогут не только получить новые знания, но и посоревноваться с другими горожанами.

На соревновательную программу подано уже более 600 заявок. Из них будущими участниками уже стали 37 команд от муниципальных районов, восемь – от каждого района Волгограда, а также 9 студенческих сборных от вузов и других образовательных организаций. Награждение победителей запланировано на 18:00.

Сразу после награждения стартует гала-концерт, который завершится в 22:00 фейерверком. Участниками фестиваля станут звездные гости - Niletto, Саймон, Денис Лебедев и Борис Белозёров. Координировать участников и гостей феста будут свыше 200 волонтеров.

Изюминкой мероприятия станет фестиваль плова. Он пройдет с 12:00 до 18:00 на верхней террасе набережной напротив памятника «Казаку и казачке». Во время гастрономического фестиваля участников и гостей праздника познакомят с традициями народов, проживающий в регионе, и накормят 5 видами плова.

Чтобы не оставить никого голодным, будет организован еще один фудкорт на улице Чуйкова – здесь установят шесть шатров со столиками и стульями. В зоне также запланированы мастер-классы по приготовлению блинов и других блюд.

Помимо этого, на всей территории набережной будет работать праздничная торговля мороженым, напитками, продукцией общественного питания, сувенирами в 20 нестационарных торговых объектах. Напротив центрального рынка с 10-00 до 17-00 будет работать ярмарка-выставка «Дары земли Волгоградской».

На время работы фестиваля в центре Волгограда будет изменена схема движения транспорта.