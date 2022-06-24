Микробов и паразитов нашли на диких пляжах в Волгоградской области









Не все места у воды в Волгоградской области безопасны для купания и отдыха. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, ведомство осуществляется мониторинг качества воды и почвы (песка) в местах рекреации на территории региона в целях оценки на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям.

Осуществляется отбор проб в запланированных местах отдыха. Так, одна из проб, отобранных из водоемов по микробиологическим показателям (условно-патогенные микроорганизмы), превышает установленный гигиенический норматив.

Все исследованные пробы воды по санитарно-химическим, вирусологическим, радиологическим и паразитологическим показателям соответствуют нормативным требованиям. Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов не обнаружены.

Еще одна из отобранных проб почвы (песка) не соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям.

Все исследованные пробы почвы по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, радиологическим показателям соответствуют нормативным требованиям.

Роспотребнадзор напоминает, что купаться можно только на официально открытых пляжах.



