Микробов и паразитов нашли на диких пляжах в Волгоградской области

Общество 24.06.2022 09:28
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24.06.2022 09:28
Не все места у воды в Волгоградской области безопасны для купания и отдыха. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, ведомство осуществляется мониторинг качества воды и почвы (песка) в местах рекреации на территории региона в целях оценки на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям.
Осуществляется отбор проб в запланированных местах отдыха. Так, одна из проб, отобранных из водоемов по микробиологическим показателям (условно-патогенные микроорганизмы), превышает установленный гигиенический норматив.
Все исследованные пробы воды по санитарно-химическим, вирусологическим, радиологическим и паразитологическим показателям соответствуют нормативным требованиям. Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов не обнаружены.
Еще одна из отобранных проб почвы (песка) не соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям.
Все исследованные пробы почвы по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, радиологическим показателям соответствуют нормативным требованиям.
Роспотребнадзор напоминает, что купаться можно только на официально открытых пляжах.
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