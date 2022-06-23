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Гостей региона встречает приветственная рассылка с виртуальным путеводителем от МТС

Телеком 23.06.2022 14:16
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23.06.2022 14:16


МТС к разгару отпускного сезона обновила бесплатный виртуальный путеводитель по Волгоградской области, с помощью которого гости смогут узнать о наиболее интересных местах и маршрутах для комфортного и интересного времяпрепровождения в регионе.
Путешественники, приезжающие в Волгоградскую область, получат приветственное SMS-сообщение со ссылкой на путеводитель и смогут перейти на страницу, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и рекомендации местных жителей. Гости региона узнают, что интересного есть в Волгограде кроме Мамаева кургана, где производится самое северное вино юга России, что заставило танцевать мост через Волгу и почему памятник Ленину попал в Книгу рекордов Гиннесса. 
SMS-гид МТС доступен по прямой ссылке mts.ru/volgograd, воспользоваться им могут абоненты всех операторов. Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется.
Волгоград – мой родной город, он удивительный и по-своему уникальный для каждого. Для кого-то это страница из учебника, для кого-то – живая история со знаменитым образом Родины-матери. Мы рады способствовать тому, чтобы пребывание гостей в Волгоградской области было комфортным и максимально насыщенным. Чтобы с первых минут пребывания в регионе не оставалось сомнений в гостеприимстве волгоградцев, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Волгоградская область многогранна. Здесь есть все для интересного и комфортного отдыха, в том числе и для путешествий с детьми. Царицынская архитектура, сталинский ампир, музеи и театры, гастрономические и этнографические фестивали, сплавы на байдарках, природные парки, меловые горы, самое большое соленое озеро в Европе – озеро Эльтон, пещеры, монастыри – все это ежегодно притягивает сотни тысячи туристов в наш регион, – отметил председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимир Попков.
Фото: Павел Мирошкин

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