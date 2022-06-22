Для детей до 7 лет проезд в волгоградских электричках стал бесплатным









Сегодня, 22 июня, в России вступил в силу закон о бесплатном проезде детям до 7 лет в электричках. Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, данная льгота уже применяется на поездах пригородного сообщения в Волгоградской, Саратовской и Астраханской областях.

Федеральный закон от 11.06.2022 г. № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 83 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» предоставляет пассажирам поездов пригородного сообщения право провозить бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет.

- Если ребенок в возрасте до 7 лет при поездке в поезде пригородного сообщения с указанием мест занимает отдельное место, то на него оформляется билет по детскому тарифу, - уточнили в Приволжском отделении желдороги.



