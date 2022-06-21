Волгоградцев предупредили о сильной геомагнитной буре 24 июня

На этой неделе жители Волгограда ощутят на себе всплеск геомагнитной активности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные портала Gismeteo, 24 июня, в пятницу, ожидается мощная геомагнитная буря.

Возмущение геомагнитного фона составит 5 баллов из 9 возможных по специальному классификатору. Уже в четверг, 23 июня, волгоградцы ощутят первые всплески солнечной активности. Лишь к воскресенью, 26 июня, геомагнитная обстановка придет в относительную норму.

По словам специалистов, магнитные бури могут повышать вязкость крови, что в свою очередь увеличивает риск образования тромбов и скачков артериального давления. Также геомагнитные возмущения могут спровоцировать инсульты, инфаркты и гипертонические кризы.