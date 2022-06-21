В Волгограде 9 новых троллейбусов свяжут Спартановку с Жилгородком

Администрация Волгограда сообщила о поступлении новой партии троллейбусов на автономном ходу. По информации мэрии, девять новых машин переданы МУП «Метроэлектротранс» накануне. Ожидается поставка еще 20 троллейбусов.

– Завод-производитель «Белкоммунмаш» передал Волгограду 35 новых машин из 56 предусмотренных муниципальным контрактом, – сообщили в администрации Волгограда. – Вторая партия общественного транспорта предназначена для организации еще одного троллейбусного маршрута, охватывающего территории, не имеющие контактной сети. Для адаптации к условиям работы в течение нескольких дней новые троллейбусы будут проходить обкатку в городских условиях. Водители протестируют работу подвижного состава со всеми предусмотренными остановками, переключением на автономный ход и обратно. Процесс обкатки новых троллейбусов проходит без пассажиров.

Первые троллейбусы на автономном ходу, напомним, передали муниципальному предприятию в центре Волгограда 29 апреля. На Площади Павших борцов волгоградцам показали преимущества новых машин, а на линии они вышли 1 мая. Сегодня троллейбусы с автономных ходом работают на маршруте №8А, вторая партия будет направлена на маршрут № 10А, который благодаря новым троллейбусам соединит Спартановку с Жилгородком.

Отметим, что жители Волгограда в целом оказались довольны новыми троллейбусами. Нарекания со стороны пассажиров вызывает на сегодня лишь система бескондукторной оплаты проезда. Случалось, что с волгоградцев за один проезд списывалась плата повторно. Тем временем в мэрии сообщают, что в салонах городских троллейбусов будет установлено свыше 200 терминалов оплаты проезда.