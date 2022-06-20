Происшествия

В Волгограде 8-балльные пробки сковали Спартановку из-за ДТП с фурой

Происшествия 20.06.2022 18:26
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20.06.2022 18:26




В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 20 июня, произошло ДТП с участием фуры и внедорожника. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел на улице Николая Отрады.

Момент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как при повороте в тягач на полной скорости врезается кроссовер. От сильного удара легковой автомобиль развернуло на 90 градусов. 


Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» автомобильный затор оценивается в 8 баллов. Движение на участке затруднено. 

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Скриншот: «Яндекс.Карты»

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