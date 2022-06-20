В Волгограде 8-балльные пробки сковали Спартановку из-за ДТП с фурой





В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 20 июня, произошло ДТП с участием фуры и внедорожника. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел на улице Николая Отрады.

Момент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как при повороте в тягач на полной скорости врезается кроссовер. От сильного удара легковой автомобиль развернуло на 90 градусов.