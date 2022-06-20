Общество

Волгоградское отделение детфонда помогло 125 беженцам оформить документы

Общество 20.06.2022 17:16
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20.06.2022 17:16


В Волгоградской области 125 беженцев из Донецкой и Луганской Народных республик, начиная с 17 мая, воспользовались помощью Волгоградского отделения Российского детского фонда в оформлении документов. Как сообщает ИА «Высота 102», прибывшим в регион была оказана финансовая поддержка.  

– На основании поступивших заявлений жителям народных республик оплачиваются расходы на перевод документов с украинского на русский язык, уплату госпошлин, услуги правового характера, обучение и сдачу экзаменов по русскому языку, медосвидетельствование для получения гражданства, – сообщили информагентству в Волгоградском отделении Детфонда. – Данные выплаты осуществляются на благотворительные средства, поступающие в фонд от граждан и организаций в поддержку Донбасса.

Напомним, что вскоре после прибытия в Волгоградскую область первых беженцев комиссия Волгоградского отделения Детского фонда приняла решение содействовать беженцам в оформлении гражданства РФ, а также в получении разрешения на временное проживание в стране и документов для трудоустройства в Волгоградской области. У многих семей, обратившихся за данной помощью в отделение РДФ, есть маленькие дети.

– Сегодня отмечается Всемирный день беженцев, призванный обратить внимание всех стран к проблемам вынужденных переселенцев, – отметила председатель регионального отделения Российского детского фонда Ирина Соловьева. – Россияне, в том числе жители Волгоградской области, на протяжении последних месяцев делают все возможное для того, чтобы окружить заботой представителей братского народа, на судьбы которых выпало столько испытаний. Добрым словом, и главное – делом, людей поддерживают и активисты нашего Детского фонда. Всем гражданам, трудовым коллективам, проявившим неравнодушие, мы говорим огромное спасибо за помощь в решении этих крайне важных задач – без вашего участия наша работа была бы невозможна. Быть рядом, когда нужна помощь, проявлять доброту и милосердие по отношению к тем, кто в них нуждается – так всегда поступали россияне. И сейчас мы не можем поступать иначе. В этом и есть наша сила.

Одновременно волгоградское отделение оказывает помощь прибывшим в регион беженцам и гражданам республик, которые в силу обстоятельств остались на родине – совместно с областным комитетом соцзащиты проводится сбор денежных средств. С первых дней приезда жителей ДНР и ЛНР в Волгоградскую область Детфонд занимается распределением среди нуждающихся поступающей гуманитарной помощи. 

– Семьи вынужденных переселенцев смогли получить сертификаты на покупку предметов первой необходимости. Весной дети школьного возраста, прибывшие из Донбасса, отдохнули в волгоградском лагере «Орленок» по путевкам, приобретенным на собранные благотворительные средства. Фонд участвовал в ряде акций по отправке в Донецкую и Луганскую Народные республики, а также на Украину гуманитарных грузов для местного населения и лиц, привлеченных к выполнению обязанностей, – сообщают в детфонде . 

Волгоградское отделение Российского детского фонда продолжает сбор денежных средств гражданам, прибывшим из республик и из Украины, а также  привлеченным к выполнению обязанностей или осуществлению деятельности в связи с данными событиями. Также ведется прием гуманитарной помощи.

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