Общество

Главу фирмы под Волгоградом оштрафовали за нового сотрудника из облкомприроды

Общество 20.06.2022 13:08
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20.06.2022 13:08


Штраф в сумме 20 тысяч рублей наложен на директора коммерческой организации за трудоустройство бывшего государственного служащего.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, директор принял на работу сотрудника, который ранее находился на госслужбе в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. В нарушении требований закона работодатель не уведомил орган государственной власти в установленный законом срок о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.
Руководителю организации прокуратурой внесено представление, нарушения устранены.
Мировым судьей судебного участка Городищенского судебного района директор организации привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного служащего) с назначением административного штрафа. 

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