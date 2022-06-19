В ДТП на трассе под Волгоградом пострадали три человека

Во Фроловском районе Волгоградской области 18 июня примерно в 12.00 произошло ДТП с участием двух легковушек. Есть пострадавшие.

— По предварительной информации, 25-летняя девушка-водитель за рулем автомашины ВАЗ-211540 двигалась по трассе Р-22 Волгоград — Астрахань со стороны Волгограда, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 844 километре водитель, не убедившись в безопасности при совершении маневра, совершила разворот и столкнулась с автомобилем LADA Priora под управлением 48-летнего водителя.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пострадали три человека. Девушку-водителя и 38-летнюю пассажирку ВАЗа, а также 23-летнего пассажира автомашины LADA Priora доставили в больницу.

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