Происшествия

В ДТП на трассе под Волгоградом пострадали три человека

Происшествия 19.06.2022 09:49
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19.06.2022 09:49


Во Фроловском районе Волгоградской области 18 июня примерно в 12.00 произошло ДТП с участием двух легковушек. Есть пострадавшие. 

— По предварительной информации, 25-летняя девушка-водитель за рулем автомашины ВАЗ-211540 двигалась по трассе Р-22 Волгоград — Астрахань со стороны Волгограда, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 844 километре водитель, не убедившись в безопасности при совершении маневра, совершила разворот и столкнулась с автомобилем LADA Priora под управлением 48-летнего водителя. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пострадали три человека. Девушку-водителя и 38-летнюю пассажирку ВАЗа, а также 23-летнего пассажира автомашины LADA Priora доставили в больницу.

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