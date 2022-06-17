Общество 17.06.2022 16:51
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17.06.2022 16:51
Увеличена величина прожиточного минимума для детей в Волгоградской области, которая устанавливается для определения размера денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, величина прожиточного минимума вырастет с 10 831 рубля до 11 914 рублей.
Согласно документу, новый показатель будет использоваться уже с 1 июня 2022 года для начисления соответствующей денежной выплаты.
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