Федеральные новости

В суд Москвы «дочка» Google подала заявление о банкротстве

Федеральные новости 17.06.2022 10:02
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17.06.2022 10:02


В Арбитражный суд Москвы российское представительство Google подало заявление о банкротстве. Об этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 17 июня. 

Согласно информации из картотеки дел, заявление о признании ООО «Гугл» банкротом зарегистрировано в арбитраже 16 июня. В декабре 2021 года на общество наложили оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за отказ удалять запрещенный контент. В мае приставами в отношении Google заведено дело о принудительном взыскании штрафа. 

В 2022 году иски к корпорации подавали многие СМИ, в частности, холдинг ВГТРК, НТВ, телеканал «Царьград». При этом в самой компании сообщали, что Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов для пользователей из РФ, таких как «Поиск», YouTube, Gmail, «Карты» и Google Play, сообщает информагенство со сслыкой на данные INTERFAX.RU.

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