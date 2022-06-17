В суд Москвы «дочка» Google подала заявление о банкротстве

В Арбитражный суд Москвы российское представительство Google подало заявление о банкротстве. Об этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 17 июня.

Согласно информации из картотеки дел, заявление о признании ООО «Гугл» банкротом зарегистрировано в арбитраже 16 июня. В декабре 2021 года на общество наложили оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за отказ удалять запрещенный контент. В мае приставами в отношении Google заведено дело о принудительном взыскании штрафа.

В 2022 году иски к корпорации подавали многие СМИ, в частности, холдинг ВГТРК, НТВ, телеканал «Царьград». При этом в самой компании сообщали, что Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов для пользователей из РФ, таких как «Поиск», YouTube, Gmail, «Карты» и Google Play, сообщает информагенство со сслыкой на данные INTERFAX.RU.

Читайте также:

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить транслировать угрозы россиянам на YouTube