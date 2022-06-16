Пять районов Волгограда останутся без света 17 июня





В Волгограде продолжается плановая подготовка электросетей к зимнему периоду. Согласно графику, 17 июня в городе будет приостановлена подача электричества в пяти районах. В этот список вошли дома в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 в домах по улицам:

• ул.Руднева, 51-59, 61а, 61, 63а, 63, 65-75, 77а, 79-93, 50-62, 64а, 64-72, 72а, 74-84,

• ул.Аэрофлотская, 69-75, 72-78,