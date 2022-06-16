Общество

Пять районов Волгограда останутся без света 17 июня

Общество 16.06.2022 20:42
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16.06.2022 20:42


В Волгограде продолжается плановая подготовка электросетей к зимнему периоду. Согласно графику, 17 июня в городе будет приостановлена подача электричества в пяти районах. В этот список вошли дома в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах. 

В Краснооктябрьском районе свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 в домах по улицам: 

• ул.Руднева, 51-59, 61а, 61, 63а, 63, 65-75, 77а, 79-93, 50-62, 64а, 64-72, 72а, 74-84, 

 ул.Аэрофлотская, 69-75, 72-78, 

 ул.Титова, 70 , 76, 77, 77а, 79,81,


В Дзержинском районе отключения запланированы с 09:00 до 16:00:

 ул.Ангарская д. 73-95,
 ул. Яблочкина, 3-11, 14, 16,
 ул. Киквидзе, 3-13, 13а, 15-37, 2-32,
 ул. Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-30, 26/43, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232,
 ул. Халтурина, 2-12, 1-7, 26/248, 26/236,
 ул. Попова,1-5, 2-6,
 пер.Серебряный, 48а, 48б,

Советский район – света не будет 09:00 до 16:00 в домах: 

 ул.Калининградская, 2
 ул. Краснопресненская д. 5 д. 1 д. 1а,


С 10:00 до 17:00 электроэнергия пропадет на улицах : 

 пер. Брестский, ул. Тбилисская, ул. Каневская, ул. Виноградная, ул. Венская, ул. Мариинская, ул. Иверская, ул. Дунайская, ул. Княгинская, ул. Средневолжская.


Кировском районе в многоквартирных домах не будет электричества с 09:00 до 17:00:

 ул.Клайпедская, 3-23, 4-16,
 ул. Гурилева Композитора, 2-44, 17а-19, 66,
 ул. Лейтенанта Лукина, 5-41,


В Красноармейском света не будет с 14:00 до 23:00 по улицам:

 по ул.33-х Героев, 97а-149, 104а-146, 
 ул. Бутлерова, 100-148.


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