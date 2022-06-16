Вузы Волгограда поднялись в топ-20 по уровню зарплат выпускников в России

ВолГУ и ВолГТУ вошли в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в IT-отрасли. Средний заработок молодых специалистов составил 105 тысяч рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на рейтинг компании SuperJob.

Подняться с 20 на 19 место университетам удалось благодаря выпускникам 2016-2021 гг. Прирост зарплаты обоих университетов составил 20 тысяч рублей. При этом, средний балл по ЕГЭ более чем на 10 баллов выше у технического университета, чем у ВолГУ – 74,8 против 63,7.

Неизменным лидером рейтинга стал вновь Московский физико-технический институт. Средний заработок выпускников МФТИ составил 250 тысяч рублей (+ 20 тыс. рублей). На втором месте стал Московский институт имени Ломоносова – он поднялся на одну ступень с средней зарплатой молодых специалистов в 230 тысяч рублей.

Тройку лидеров закрыли Московский институт имени Баумана, Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет ИТМО и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Их выпускники зарабатывают в среднем по 200 тысяч рублей в месяц.