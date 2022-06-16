Первый заместитель губернатора Волгоградской области сегодня, 16 июня, провел рабочую встречу с председателем правительства Луганской Народной Республики Юрием Говтвиным. Как сообщили информационному агентству «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, общение состоялось в рамках ПМЭФ-2022 на площадке «Донбасс. #Мывместе».

– В данной встрече также принимали участие представители министерств ЛНР, – уточнили в обладмине. – Особое внимание участники встречи уделили социально-экономическому сотрудничеству между Волгоградской областью и народными республиками.

Напомним, что губернатор Волгоградской области поставил накануне задачу оказать всемерную поддержку жителям ЛНР в восстановлении мирной жизни на освобожденных от фашизма территориях. В том числе с этой целью была организована командировка большой группы специалистов органов власти Волгоградской области на Донбасс.

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