



Делегация от Волгоградской области ведет плодотворную работу по продвижению региона на XXV международном форуме в Санкт-Петербурге. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, команде от региона уже в первые дни удалось подписать стратегические соглашения и наладить переговоры о совместной реализации проектов развития с руководителями ведущих госкорпораций и субъектов РФ.

Так, с руководством Омской области были достигнуты договоренности о развитии торгово-экономических связей, направленных на реализацию проектов импортозамещения. Также с коллегами были рассмотрены вопросы по обмене опытом по мониторингу экологической ситуации.

Удалось наладить взаимоотношения и с представителями Краснодарского края. В частности, в ходе диалога были рассмотрены задачи развития туризма и усиление взаимодействия на импортозамещение между регионами - перед волгоградскими производителями открываются перспективы выстраивания поставок комплектующих предприятиям Краснодара.

В рамках семинара круглого стола Волгоградскую область представила заместитель губернатора Анна Писемская – она поделилась опытом региона в создании и функционировании рабочей группы по устойчивому управлению экономикой в период пандемии и условиях санкционных ограничений.

Помимо делегации на площадке форума присутствуют представители волгоградских компаний, которые на форуме презентовали свою продукцию. Особый интерес вызвал новый 5D принтер от волгоградской компании «Стереотек» для работы предприятий в условиях санкций.

В 2022 году ПМЭФ проводится с 15 по 18 июня под девизом «Новый мир — новые возможности». Участие в мероприятии примут представители около 70 зарубежных стран и регионов РФ.

Напомним, задачи по организации работы представителей региона накануне рассмотрены на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова.

Фото администрация Волгоградской области