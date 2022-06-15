Общество

«Ищем кинолога и ветеринара»: МБУ «Северное» расширяет штат для работы с бездомными животными в Волгограде

Общество 15.06.2022 18:59
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15.06.2022 18:59






В каких условиях содержатся собаки, которых забрали с улицы, чем их кормят и лечат, как более эффективно наладить работу в сфере обращения с бездомными животными и хватает ли на это выделенных средств  – сегодня в ходе выездного заседания депутаты Волгоградской гордумы, представители администрации города, волонтеры  и руководство МБУ «Северное» смогли не только увидеть все своими глазами, но и обсудить острые вопросы, которые волнуют в том числе и жителей города. 

О том, что условия содержания собак после передачи полномочий в этой сфере МБУ «Северное», изменились, отметили многие из присутствующих. Здесь появились просторные вольеры, отдельная карантинная зона, оборудованы медицинские кабинеты для проведения манипуляций. Нет сейчас проблем ни с кормами, ни с лекарствами. Предприятие приобрело специальный автомобиль для отлова животных, транспортировки их на участок и обратной доставки в среду обитания. 



В этом году, согласно муниципальному заданию, через участок отлова и содержания собак должны пройти пять тысяч бездомных животных. Только за прошедший период этого года процедуру стерилизации прошли 1800 бездомышей. Однако на улицах города их по-прежнему много. Поэтому и руководство МБУ «Северное», и администрация города и региона  делают все возможное для увеличения финансирования этой работы. 

- Буквально за последние 3-4 месяца мы добились выделения дополнительных 10 миллионов рублей, - рассказывает директор МБУ «Северное» Евгений Головко. – На эти средства планируем приобрести транспорт для отлова собак, а также расширить штат. Мы готовы взять на работу персонал по уходу за животными, ветеринарного врача, ищем, кстати, и кинолога.

При этом присутствующие отметили, что, даже при условии увеличения финансирования работы с бездомными животными, решить эту проблему без самих граждан, без информационной работы с жителями города будет очень сложно. Речь идет в первую очередь о воспитании чувства ответственности человека перед братьями меньшими. Не секрет, что те же дачники по-прежнему бросают животных на участках, уезжая на зимовку в теплые квартиры. 



Мало того, те жители, которые забирают собак по заключенным с МБУ «Северное» договорам, не выполняют свои обязательства по стерилизации животных. 

- Если человек берет у нас собаку, он должен в течение трех месяцев стерилизовать питомца, - рассказывает главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова. – Но бывает так, что собака тут же выпускается на свободу. И, конечно, она принесет потомство. С такими недобросовестными гражданами работают уже наши юристы. За нарушение условий договора предусмотрен крупный штраф. 

Именно из-за таких не очень порядочных людей, которые только на словах берут на себя ответственность за собак, происходят истории, справедливо возмущающие горожан. Не секрет, что на улицах города можно увидеть бездомышей с потомством, при этом с бирками в ушах. Поэтому люди и подозревают, что кто-то на определенном этапе просто не выполнил свою работу, хотя ее и профинансировали за бюджетный счет. В настоящее время в МБУ «Северное» задумались о том, чтобы не отдавать на содержание собак по договорам без проведенной  стерилизации. 

Хотя есть и другие, совсем противоположные примеры. Так, некоторые питомцы МБУ «Северное» нашли своих хозяев за границей.

Поднимался и другой острый вопрос – как не допустить нападения бездомных животных на людей? К сожалению, очень сложно предугадать такие ситуации, когда вроде бы безобидный пес вдруг в одну секунду превращается в зверя. И тем более невозможно смириться, когда объектом нападения бездомного животного становится человек. 

Наверное, гармонии в этом сложном вопросе – мирном сосуществовании людей и бездомных животных – можно достичь при условии выполнения многочисленных факторов. Те, кто работает в этой сфере, ждут не только финансирования и адекватных законов, но и понимания и поддержки от общества. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили…

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