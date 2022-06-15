Экономика

ВТБ протестирует цифровые рубли для покупки ЦФА

Экономика 15.06.2022 15:46 Новости компаний
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15.06.2022 15:46 Новости компаний


В сентябре этого года ВТБ протестирует покупку цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, которые будут выпускаться на платформе Банка России. Запуск обмена безналичных рублей на цифровые для последующего приобретения ЦФА банк планирует уже в следующем году. Об этом в рамках ПМЭФ-2022 сообщил член правления ВТБ Святослав Островский.

Возможность совершать операции с цифровыми рублями в ВТБ Онлайн банк планирует запустить уже в следующем году. Для этого клиентам надо будет зарегистрироваться в приложении ВТБ Онлайн в качестве пользователя официальной платформы цифрового рубля Банка России и открыть цифровой кошелек. Затем обменять безналичные рубли на цифровые со своего банковского счета. После чего в ВТБ Онлайн клиенты банка смогут переводить цифровую валюту другим пользователям платформы, независимо от того, клиентами какого банка они являются.

- Уже в сентябре в ВТБ Онлайн мы протестируем покупку цифровых финансовых активов за цифровые рубли. Мы запустим тестирование новой технологии и реализуем максимально простой и прозрачный процесс покупки цифровых рублей в ВТБ Онлайн, чтобы наши клиенты в числе первых в России оценили все преимущества этого сервиса. Рассчитываем, что операции с цифровым рублем, которые в следующем году станут доступны нашим клиентам, помогут, в частности, расширить географию предоставления цифровых финансовых сервисов на отдаленных территориях России, где доступ к банковской и телеком инфраструктуре ограничен, — прокомментировал член правления банка ВТБ Святослав Островский.

-Мы поддерживаем инициативу Банка России и видим большие перспективы цифрового рубля при взаимодействии с расчетами, в том числе оффлайн, а также в сложных структурированных сделках с применением смарт-контрактов. Банк ВТБ успешно провел тестовое взаимодействие с прототипом Платформы цифрового рубля и прошел регистрацию в пилотной среде Платформы. Следующим этапом является выполнение программы пилотного тестирования, которую готовит Банк России. Тестирование цифрового рубля на реальных клиентах начнется уже 2023 году, — сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. 

Архитектура платформы «Цифрового рубля», разработанная Банком России, позволяет клиенту единожды и быстро зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате.

Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России.

В феврале ВТБ и ПСБ провели первое успешное тестирование операций с цифровыми рублями, выпущенными на тестовой версии платформы «Цифрового рубля» Банка России.

 

 

 

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