Волгоградский облсуд скостил срок двум наркодельцам

Волгоградский областной суд изменил приговор двум наркоторговцам, ранее осужденным Михайловским районным судом. Не согласившись с наказанием, преступникам удалось скостить срок на два и полгода.

– 15 марта этого года организатор межрегионального канала поставки наркотических средств Юдкин был признан виновным по статье Уголовного Кодекса РФ о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Михайловским районным судом ему было назначено наказание в виде 12 лет колонии строго режима, – сообщили ИА "Высота 102" в управлении ФСБ России по Волгоградской области. – Его соучастник Страхов был признан виновным по той же статье и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Не согласившись с приговором первой инстанции Юдкин и Страхов обжаловали его в апелляционном порядке.

Согласно материалам уголовного дела, собранным сотрудниками УФСБ, Юдкин был уже не раз судим за торговлю наркотиками. На этот раз он организовал межрегиональный канал поставки марихуаны с территории Михайловского района Волгоградской области.

– Опасаясь вновь быть привлеченным к уголовной ответственности, Юдкин за обещанное вознаграждение втянул в преступную деятельность Страхова. Именно у последнего дома злоумышленники и выращивали марихуану. В ходе проведения обыска по месту проживания Страхова были изъяты полимерные емкости и мешки с веществом растительного происхождения грязно-зеленого цвета, а также орудия производства наркотических средств, – сообщают в УФСБ России по региону. – В общей сложности было изъято около 70 кг марихуаны.

Сегодня Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, изменил приговор первой инстанции,.

– Юдкин признан виновным по ранее предъявленным статьям. Ему назначено наказание в виде 11 лет и 6 месяцев колонии строго режима, – сообщают в пресс-службу регионального управления ФСБ России. – Страхов признан виновным по части второй статьи 228 и части пятой статьи 33 УК России и приговорен к трем годам колонии общего режима.

Уточняется, что приговор сегодня в отношении обоих мужчин вступил в силу.