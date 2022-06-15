Расследования

Волгоградский облсуд скостил срок двум наркодельцам

Расследования 15.06.2022 16:10
0
15.06.2022 16:10


Волгоградский областной суд изменил приговор двум наркоторговцам, ранее осужденным Михайловским районным судом. Не согласившись с наказанием, преступникам удалось скостить срок на два и полгода. 

– 15 марта этого года организатор межрегионального канала поставки наркотических средств Юдкин был признан виновным по статье Уголовного Кодекса РФ о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Михайловским районным судом ему было назначено наказание в виде 12 лет  колонии строго режима, – сообщили ИА "Высота 102" в управлении ФСБ России по Волгоградской области. – Его соучастник Страхов был признан виновным по той же статье и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Не согласившись с приговором первой инстанции Юдкин и Страхов обжаловали его в апелляционном порядке.
Согласно материалам уголовного дела, собранным сотрудниками УФСБ, Юдкин был уже не раз судим за торговлю наркотиками. На этот раз он организовал межрегиональный канал поставки марихуаны с территории Михайловского района Волгоградской области. 

– Опасаясь вновь быть привлеченным к уголовной ответственности, Юдкин за обещанное вознаграждение втянул в преступную деятельность Страхова. Именно у последнего дома злоумышленники и выращивали марихуану. В ходе проведения обыска по месту проживания Страхова были изъяты полимерные емкости  и мешки с веществом растительного происхождения грязно-зеленого цвета, а также орудия производства наркотических средств, – сообщают в УФСБ России по региону. – В общей сложности было изъято около 70 кг марихуаны.

Сегодня Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, изменил приговор первой инстанции,.

– Юдкин признан виновным по ранее предъявленным статьям. Ему назначено наказание в виде 11 лет и 6 месяцев  колонии строго режима, – сообщают в пресс-службу регионального управления ФСБ России. – Страхов признан виновным по части второй статьи 228 и части пятой статьи 33 УК России и приговорен к трем годам колонии общего режима.  

Уточняется, что приговор сегодня в отношении обоих мужчин вступил в силу. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Расследования
15.06.2022 16:58
Расследования 15.06.2022 16:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2022 12:35
Расследования 15.06.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2022 11:29
Расследования 15.06.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2022 17:53
Расследования 14.06.2022 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2022 13:18
Расследования 14.06.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2022 13:01
Расследования 14.06.2022 13:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2022 10:52
Расследования 14.06.2022 10:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2022 08:04
Расследования 14.06.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2022 17:44
Расследования 13.06.2022 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2022 13:11
Расследования 13.06.2022 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2022 19:02
Расследования 11.06.2022 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2022 16:28
Расследования 10.06.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2022 14:54
Расследования 10.06.2022 14:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2022 10:32
Расследования 10.06.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2022 09:26
Расследования 10.06.2022 09:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:02
Роспотребнадзор призвал регионы принять меры по профилактике чумыСмотреть фотографии
16:59
В Волгоградской области эвакуировали мэрию и думу города ВолжскогоСмотреть фотографии
16:58
В подмосковных Люберцах осудили жену иностранца из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области пообещали не допустить взрывного роста тарифов на услуги ЖКХСмотреть фотографии
16:10
Волгоградский облсуд скостил срок двум наркодельцамСмотреть фотографии
15:26
В Краснодаре 46-летний волгоградец поджег здание УФСБСмотреть фотографии
15:17
Niletto и Денис Лебедев выступят на молодежном фестивале в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцы лишились спокойного сна из-за мусоровозов-полуночниковСмотреть фотографии
13:18
Пешеходы бросились на помощь: под Волгоградом Kia перевернулась на крышу – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
МЧС предупредило волгоградцев о граде, ливнях и ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
13:04
Сотрудница и клиент банка в Волгограде спасли пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
12:35
В СК сообщили подробности по делу о смерти на заброшке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Жители Новониколаевского Волгоградской области требуют проведения референдума из-за битумного заводаСмотреть фотографии
11:50
Суд обязал мэрию Волгограда осветить хутора на острове СарпинскийСмотреть фотографии
11:29
После смерти 13-летнего подростка под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на дачном участке нашли два трупаСмотреть фотографии
11:01
Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНРСмотреть фотографии
10:35
Делегаты от Волгоградской области участвуют в XXV ПМЭФСмотреть фотографии
10:28
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»Смотреть фотографии
10:25
Не смирились: половина опрошенных волгоградцев готовы к новому референдуму по переводу стрелокСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде не хватило новых троллейбусов на разрекламированные маршрутыСмотреть фотографии
09:32
Молодой волгоградец при заказе путаны лишился крупной суммыСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцы запечатлели «клубничную» луну в небеСмотреть фотографии
08:31
Глава Камышина вручил орден Мужества вдове погибшего контрактникаСмотреть фотографии
08:06
Поезд Ташкент-Волгоград вернули в расписание после двухлетнего перерываСмотреть фотографии
06:55
«Никто не хочет идти на завод»: волгоградцы высказались о страхе потерять работуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:46
Мэрия Волгограда ищет старые автобусы на маршрут № 65 за 43 млн рублейСмотреть фотографии
20:39
24 часа ареста: в центре Волгограда двое пикаперов планировали провокациюСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Пьяным за руль нельзя? А почему?»: в Волгограде полиция устроила «праздничную» облаву на дорогахСмотреть фотографииCмотреть видео
 