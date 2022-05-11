Общество

В Волгограде угроза уголовной ответственности подтолкнула чиновников к чистоте

Общество 11.05.2022 11:42
11.05.2022 11:42



Неожиданное продолжение получила история с таинственной свалкой на улице Жолудева, 11Г в Тракторозаводском районе Волгограда. Всего за несколько дней заваленную мусором территорию вычистили и присыпали песком, сообщает ИА «Высота 102».



Местами здесь еще видны кучки строительного мусора, но, безусловно, территория сейчас разительно отличается от той картины, которую можно было наблюдать в марте текущего года. Тогда, напомним, грунт вперемешку со строительным мусором на земельный участок на улице Жолудева, 11Г вывозили на грузовиках неизвестные лица. В ходе рейда сотрудникам природоохранной прокуратуры и межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям удалось зафиксировать грузовой автомобиль, который сбрасывал отходы на почву на улице Жолудева. В ходе проверки была установлена организация, которая причастна к этой незаконной деятельности.


На фото: так выглядела территория на ул. Жолудева, 11 Г в марте 2022 года
Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, в материалах проверки фигурирует строительная компания ООО «ЭлитСтройСити-34». Вред, нанесенный окружающей среде, оценивается в сумму более 3 миллионов рублей. 
– Материалы в отношении должностных лиц администрации Тракторозаводского района направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий. Кроме того, направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 254 УК РФ (Порча земли) в отношении неустановленного лица компании, – сообщили информагентству в природоохранной прокуратуре.
В адрес районной администрации по результатам проверки было направлено представление об устранении выявленных нарушений. После вмешательства природоохранных и надзорных органов вывоз несанкционированных отходов прекратился, а территорию стали зачищать от мусорных следов.


На фото: момент сброса отходов с грузовика
О незаконном складировании отходов на этом земельном участке, напомним, ранее сообщал волгоградский предприниматель Дмитрий Сборщиков, который взял эту землю в аренду для благоустройства. Факты сброса отходов с грузовиков, которые вываливали здесь мусор, ему тогда удалось заснять на видео. 
Сборщиков утверждал, что это происходит по указанию чиновников районной администрации. Сами чиновники это не комментировали. В мэрии Волгограда поясняли, что Дмитрий Сборщиков, который получил разрешение на благоустройство земельного участка до 2 апреля 2023 года, не выполнил взятые на себя обязательства. В городской администрации не исключали, что в случае отсутствия дальнейших результатов договор с ним будет расторгнут. 
В конце марта стало известно, что департамент муниципального имущества администрации Волгограда лишил Дмитрия Сборщикова права на благоустройство территории на улице Жолудева, 11Г. О своем решении муниципалитет уведомил гражданина письменно, пояснив причины досрочного прекращения действия разрешения на размещение объекта благоустройства  на указанном земельном участке. Примечательно, что одним из поводом для лишения предпринимателя права на благоустройство территории стало складирования строительного мусора, о чем сам Дмитрий Сборщиков сообщал неоднократно.
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