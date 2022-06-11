В Волгограде пенсионерку увезли в больницу из автобуса

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
Происшествия 11.06.2022 10:41
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11.06.2022 10:41
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
64-летняя пассажирка автобуса госпитализирована в результате ДТП, которое случилось накануне в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на ул. Огарева «Волгобас» не выдержал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной «Митсубиси Аутлендер» под управлением 50-летнего водителя.
Женщина получила травмы в результате падения в салоне автобуса.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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