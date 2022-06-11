







Новые данные о рождаемости и смертности в Волгоградской области опубликованы накануне Росстатом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в январе-апреле 2022 года в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились рождаемость и смертность населения.





Так, в этом году в Волгоградской области родились 5736 младенцев, а в этом же периоде прошлого года на свет появились 6159 малышей. Падение рождаемости составило почти 7%. При этом из регионов ЮФО рост рождаемости был отмечен только в одном субъекте – Севастополе.





В то же время снизилась и смертность населения Волгоградской области. Так, в этом году из жизни ушли 12899 человек. А в январе-апреле 2021 года умерли 13589 человек. Снижение составило 5%. Рост смертности зафиксирован только в двух регионах ЮФО – в Адыгее и в Крыму.





Между тем, в Волгоградской области остается довольно высокой смертность от коронавируса. Так, в апреле 2022 года от этого заболевания скончались 212 жителей региона. Это даже больше, чем в апреле 2021 года. Тогда коронавирус унес жизни 200 человек.