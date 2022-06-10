Под Волгоградом нашли тело пропавшего два месяца назад рыбака









Тело рыбака, пропавшего в начале апреля текущего года, обнаружено в Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, погибшего нашел рыбак в ходе ловли рыбы на берегу реки Хопер в 3 км от хутора Белогорский Кумылженского района.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, - уточнила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области.

Установлено, что мужчина 4 апреля ушел из дома в Урюпинске на рыбалку и не вернулся. По факту безвестного исчезновения человека Урюпинским межрайонным следственным отделом была организована проверка.



