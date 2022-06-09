Имя Героя России Вадима Герасимова увековечили в Волгограде

В Волгограде сегодня, 9 июня, в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области высекли имя Героя России Вадима Герасимова. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона.

Напомним, что сегодня в городе Котельниково Волгоградской области супруге подполковника вручили звезду Героя России и орден Мужества. Государственные награды передал представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Кремлев.

Вадим Сергеевич Герасимов погиб, выполняя воинский долг, на Донбассе 8 марта. Военнослужащему из Волгоградской области было всего 36 лет.