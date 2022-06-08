Главам волгоградских СНТ напомнили о крупных долгах и личной ответственности

В Волгоградской области задолженность садоводческих товариществ перед энергетиками на сегодня превышает 300 миллионов рублей. Применяя со своей стороны все законные инструменты воздействия на должников, представители ресурсоснабжающих организаций напоминают о личной ответственности главам СНТ. Последние, уверены эксперты, могут проложить дачникам путь выхода из долговой ямы.

– Как показывает практика, долгов можно избежать, а состояние расчетов зависит от компетентности и добросовестности руководства конкретного СНТ, его умения работать с должниками из числа членов товарищества, желания вести борьбу с незаконными подключениями к сети СНТ и неучтенным потреблением электроэнергии, – поделились мнением с ИА «Высота 102» в компании «Волгоградэнергосбыт».

С проблемными СНТ в ПАО «Волгоградэнергосбыт» регулярно ведут беседы, в хоте которых выяснилась необходимость выработки универсального алгоритма действий. Как итог – в ресурсоснабжающей компании подготовили памятнику для глав садоводческих товариществ.

– Памятка содержит информацию по взысканию задолженности с потребителей по оплате электроэнергии: порядок действий руководства СНТ по отношению к неплательщику, предусмотренный законодательством РФ, образцы заполнения документов, необходимых при взыскании долга и отключении должника, – уточняют в компании. – Памятка нацелена на то, чтобы повысить грамотность председателей садоводческих обществ в вопросах взыскания задолженности и продемонстрировать все законные инструменты по защите СНТ от неплатежей.

В инструкции, кроме прочего, расписан порядок заключения договора пользования объектами электросетевого хозяйства товарищества, необходимый для передачи его в ведение специализированной организации. Вопрос грамотной эксплуатации сетей СНТ становится особенно актуальным в свете перехода потребителей на прямые договора с энергосбытовой организацией для наведения порядка в расчетах, снижения задолженности за энергоресурс и повышения качества электроснабжения.

Скачать памятку можно на сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт». Также ее можно получить в межрайонных управлениях компании и сбытовых участках компании, либо при участии в отраслевых мероприятиях Комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.