Организаторы отменили фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде 2 июля

Общество 07.06.2022 13:51
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07.06.2022 13:51
В Волгограде отменен фестиваль ParkSeason Fest, который должен был пройти 2 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов мероприятия, фестиваль перенесен на 17 сентября 2022 года. При этом состав артистов, участие которых было запланировано на июль, изменится.
Напомним, 2 июля на «Волгоград Арене» должны были выступить группы «Мумий Тролль», «Сплин» и «Би-2». Однако, «по независящим от оргкомитета причинам участие некоторых артистов в фестивале 2 июля 2022 года не представляется возможным», пояснили организаторы. В связи с этим достигнут компромисс о проведении двух фестивалей в другие даты.
Между тем, в середине мая группа "Би-2" объявила о прекращении проведения живых концертов и перенесла на осень 2022 года выступления в нескольких городах России и Европы. Не сделали музыканты исключение и для Волгограда.
Однако группы «Мумий Тролль», «Би-2» и «Сплин» выступят на «Волгоград Арене» в 2023 году. Точная дата пока не известна.
- Это непростое, но коллективное решение оргкомитета и менеджмента групп было принято после продолжительных консультаций и переговоров, - подчеркивается в заявлении.
Текущий фестиваль со 2 июля сдвигается на 17 сентября 2022 года. К ранее заявленным коллективам присоединяются новые хедлайнеры – группа КИНО и Григорий Лепс. Еще один секретный хедлайнер будет объявлен ближе к мероприятию, пообещали организаторы.
Все билеты, приобретенные до 7 июня 2022 года включительно, будут действительны на оба фестиваля – и 17 сентября 2022 года, и в 2023 году (исключение – билеты, купленные на концерт-разогрев 1 июля – они будут действительны только на 17 сентября, и ложи/скайбоксы).
Возврат билетов будет снова открыт с 30 июня 2022 года у билетных операторов – «Кассир.ру» и Intickets, пояснили организаторы.
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