Организаторы отменили фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде 2 июля





В Волгограде отменен фестиваль ParkSeason Fest, который должен был пройти 2 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов мероприятия, фестиваль перенесен на 17 сентября 2022 года. При этом состав артистов, участие которых было запланировано на июль, изменится. В Волгограде отменен фестиваль ParkSeason Fest, который должен был пройти 2 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов мероприятия, фестиваль перенесен на 17 сентября 2022 года. При этом состав артистов, участие которых было запланировано на июль, изменится.

Напомним, 2 июля на «Волгоград Арене» должны были выступить группы «Мумий Тролль», «Сплин» и «Би-2». Однако, «по независящим от оргкомитета причинам участие некоторых артистов в фестивале 2 июля 2022 года не представляется возможным», пояснили организаторы. В связи с этим достигнут компромисс о проведении двух фестивалей в другие даты. Напомним, 2 июля на «Волгоград Арене» должны были выступить группы «Мумий Тролль», «Сплин» и «Би-2». Однако, «по независящим от оргкомитета причинам участие некоторых артистов в фестивале 2 июля 2022 года не представляется возможным», пояснили организаторы. В связи с этим достигнут компромисс о проведении двух фестивалей в другие даты.

Между тем, в середине мая группа "Би-2" объявила о прекращении проведения живых концертов и перенесла на осень 2022 года выступления в нескольких городах России и Европы. Не сделали музыканты исключение и для Волгограда. Между тем, в середине мая группа "Би-2" объявила о прекращении проведения живых концертов и перенесла на осень 2022 года выступления в нескольких городах России и Европы. Не сделали музыканты исключение и для Волгограда.

Однако группы «Мумий Тролль», «Би-2» и «Сплин» выступят на «Волгоград Арене» в 2023 году. Точная дата пока не известна. Однако группы «Мумий Тролль», «Би-2» и «Сплин» выступят на «Волгоград Арене» в 2023 году. Точная дата пока не известна.

- Это непростое, но коллективное решение оргкомитета и менеджмента групп было принято после продолжительных консультаций и переговоров, - подчеркивается в заявлении. - Это непростое, но коллективное решение оргкомитета и менеджмента групп было принято после продолжительных консультаций и переговоров, - подчеркивается в заявлении.

Текущий фестиваль со 2 июля сдвигается на 17 сентября 2022 года. К ранее заявленным коллективам присоединяются новые хедлайнеры – группа КИНО и Григорий Лепс. Еще один секретный хедлайнер будет объявлен ближе к мероприятию, пообещали организаторы. Текущий фестиваль со 2 июля сдвигается на 17 сентября 2022 года. К ранее заявленным коллективам присоединяются новые хедлайнеры – группа КИНО и Григорий Лепс. Еще один секретный хедлайнер будет объявлен ближе к мероприятию, пообещали организаторы.

Все билеты, приобретенные до 7 июня 2022 года включительно, будут действительны на оба фестиваля – и 17 сентября 2022 года, и в 2023 году (исключение – билеты, купленные на концерт-разогрев 1 июля – они будут действительны только на 17 сентября, и ложи/скайбоксы). Все билеты, приобретенные до 7 июня 2022 года включительно, будут действительны на оба фестиваля – и 17 сентября 2022 года, и в 2023 году (исключение – билеты, купленные на концерт-разогрев 1 июля – они будут действительны только на 17 сентября, и ложи/скайбоксы).

Возврат билетов будет снова открыт с 30 июня 2022 года у билетных операторов – «Кассир.ру» и Intickets, пояснили организаторы. Возврат билетов будет снова открыт с 30 июня 2022 года у билетных операторов – «Кассир.ру» и Intickets, пояснили организаторы.



