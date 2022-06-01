В Волгоградской области уже на протяжении трех дней – начиная с 30 мая – не регистрируют новых случаев смерти пациентов ковидных стационаров. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на оперативный штаб региона, о последнем умершем в регионе сообщалось 29 мая. В целом же, всплеска заболеваемости новым штаммом коронавируса, который врачи прогнозировали на май, в регионе не случилось. Количество ежесуточно регистрируемых случаев заражения продолжает снижаться.

По сведениям оперштаба Волгоградской области, сегодня, 1 июня, диагноз "новая коронавирусная инфекция COVID-19" подтвердился у 134 жителей региона. В Волгограде за сутки ковидом заболели всего 23 человека. Днем ранее, 31 мая, количество заболевших составляло по всей области 135 человек, 30 мая - 137 новых случаев заражения. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, коронавирусом в Волгограде и области были заражены 221 625 человек.

Общее количество умерших в результате осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в Волгоградской области составляет, по данным на 1 июня, 6880 человек. С начала мая в регионе не регистрировалось более трех летальных случаев за сутки.

В целом, с начала мая в Волгоградской области, вопреки прогнозам специалистов, не случилось шестой волны COVID-19. Заболеваемость в регионе снижается. Так, если 1 мая было зарегистрировано 218 случаев заражения, то сегодня, как уже сообщалось, всего 134.