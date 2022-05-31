Роспотребнадзор призвал волгоградцев носить маски

Общество 31.05.2022 08:25
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31.05.2022 08:25
В Волгоградской области на 10% снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, спад заболеваемости зафиксирован на прошлой неделе. Из 10 тысяч населения ОРВИ диагностируют у 32 человек. Уровень заболеваемости находится ниже недельного эпидемического порога на 43% и не превышает среднемноголетний уровень для данного периода года.
По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди лиц с признаками ОРВИ определяются вирусы негриппозной этиологии – аденовирус, риновирус и COVID-19.
Для продолжения снижения острых респираторных заболеваний управление Роспотребнадзора в Волгоградской области настаивает на необходимости постоянного применения мер профилактики. В частности, санитарные врачи призывают к ношению медицинских масок в местах массового пребывания людей, к соблюдению «респираторного» этикета, гигиене рук и проветриванию помещений.
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