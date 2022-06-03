На Спартановке в Волгограде дотла сгорел автомобиль: ВИДЕО









В Тракторозаводском районе Волгограда на парковке около дома №1 по улице Академика Богомольца сгорел отечественный автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102», момент пожара сняли очевидцы.

На кадрах можно увидеть припаркованный на стоянке объятый пламенем автомобиль. По словам очевидцев, пожар начался примерно в 14:00.

- Из окна увидел черные клубы дыма, он шел из-за здания ветеринарной клиники, - рассказывает житель дома №1 по улице Богомольца Алексей. - Пошел на кухню, смотрю в окно - горит автомобиль. Люди свои машины начали быстро отгонять. Пожарные приехали где-то минут через 10. Потушили быстро, но уже остатки машины.





Очевидец добавил, что от пожара пострадал и припаркованный рядом Daewoo Matiz.

В МЧС также подтвердили информацию о возгорании автомобиля.

- В 14:19 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе города Волгограда. Пожарные расчёты специализированной пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 14:32, —сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Видео Алексей Карпов