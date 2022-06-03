Происшествия 03.06.2022 11:21
0
03.06.2022 11:21
Водители легковых автомобилей, с участием которых, накануне, 2 июня, произошло ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Пражской, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в профильном комитете администрации Волгоградской области. В отношении предполагаемого виновника аварии прогнозы врачей самые осторожные.
– В настоящее время пациент в возрасте 21 года находится в состоянии средней степени тяжести, – сообщили информагентству в облздраве. – Мужчина проходит лечение в нейрохирургическом отделении. Второй пациент остается реанимации. Состояние его также тяжелое.
Напомним, что столкновение Mercedes и "Лада Веста" произошло в Центральном районе Волгограда в четверг около 20.20. По предварительным данным, 69-летний мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу в надежде совершить поворот. В этот момент и произошло столкновение с иномаркой.
Реклама
В Волгограде снова эвакуировали госуниверситет из-за письма с угрозами03.06.2022 11:48
Происшествия 03.06.2022 11:48
Волгоградец из-за отсутствия секса потерял 150 000 рублей03.06.2022 09:37
Происшествия 03.06.2022 09:37
В Волгоградской области в реке Дон нашли утонувшего в феврале мужчину03.06.2022 09:25
Происшествия 03.06.2022 09:25
Вторая авария за сутки: в центре Волгограда иномарка влетела в ВАЗ — видео03.06.2022 09:09
Происшествия 03.06.2022 09:09
«Травмы у обоих тяжелые»: в центре Волгограда в ДТП пострадали два водителя02.06.2022 21:12
Происшествия 02.06.2022 21:12
В соседнем с Волгоградской областью регионе обнаружили птичий грипп02.06.2022 13:28
Происшествия 02.06.2022 13:28
Волгоградцы уже изуродовали обновляемый бульвар на проспекте Жукова02.06.2022 13:18
Происшествия 02.06.2022 13:18
В Волгоградской области мотовездеход смял легковушку на встречной: двое пострадавших02.06.2022 11:21
Происшествия 02.06.2022 11:21
В Волжском с балкона общежития упала 16-летняя школьница01.06.2022 21:05
Происшествия 01.06.2022 21:05
В Волгоградской области люксовый внедорожник вылетел в кювет01.06.2022 19:46
Происшествия 01.06.2022 19:46
Волгоградец попал в больницу с ожогами рук после ремонта проводки01.06.2022 18:15
Происшествия 01.06.2022 18:15
Глава села, получивший срок за гибель школьницы в фонтане, снова обжаловал приговор01.06.2022 17:33
Происшествия 01.06.2022 17:33
СК начал проверку после смерти монтажника под Волгоградом01.06.2022 16:55
Происшествия 01.06.2022 16:55
На заводе в Волжском 27-летнему монтажнику оторвало кисть руки01.06.2022 10:12
Происшествия 01.06.2022 10:12
В Волгограде в лобовом ДТП рассыпалась «Газель», есть пострадавший31.05.2022 16:27
Происшествия 31.05.2022 16:27
Реклама