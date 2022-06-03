







Водители легковых автомобилей, с участием которых, накануне, 2 июня, произошло ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Пражской, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в профильном комитете администрации Волгоградской области. В отношении предполагаемого виновника аварии прогнозы врачей самые осторожные.

– В настоящее время пациент в возрасте 21 года находится в состоянии средней степени тяжести, – сообщили информагентству в облздраве. – Мужчина проходит лечение в нейрохирургическом отделении. Второй пациент остается реанимации. Состояние его также тяжелое.

Напомним, что столкновение Mercedes и "Лада Веста" произошло в Центральном районе Волгограда в четверг около 20.20. По предварительным данным, 69-летний мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу в надежде совершить поворот. В этот момент и произошло столкновение с иномаркой.



