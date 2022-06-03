В Волгоградской области в реке Дон нашли утонувшего в феврале мужчину

В Серафимовичском районе Волгоградской области организована проверка по факту обнаружения на берегу реки Дон трупа мужчины. По сведениям регионального СУ СКР, погибшему 53 года.

– Мужчина 1969 года рождения был обнаружен в воде у правого берега реки Дон напротив города Серафимович, – сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Тело обнаружил охранник первого водозабора реки Дон. Погибший – мужчина, утонувший 12 февраля 2022 года.

По словам Буяновой, следов насильственной смерти на трупе не обнаружено. Тело в зимней одежде. Организована проверка.