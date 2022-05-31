В Волгограде полицейские устанавливают личности двух мужчин, которые минувшей ночью пытались сжечь иномарку, припаркованную в ЖК «Родниковая долина». Злоумышленники, сообщает ИА «Высота 102» засветились перед камерами наблюдения. Со слов очевидцев, тушить машину помогли жильцы многоэтажного дома.

Видео совершенного поджога появилось утром 31 мая в социальных сетях. По словам автора поста, злоумышленники были в масках, а передвигались на отечественное машине.

– Уехали на белой «Ниве». Все соседи большие молодцы, выбежали с ведрами, с верхних этажей кидали баклажки с водой, у кого-то даже был огнетушитель, общими силами удалось потушить до приезда пожарных, теперь это дело полиции, – сообщают жильцы Родниковой долины.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, автомобиль Ford Focus был припаркован у подъезда № 2 дома № 13 по ул. Тюленева.

– Двое неизвестных совершили поджог автомобиля 2010 года выпуска. Возбуждено уголовное дело, принимаются меры по задержанию злоумышленников, – прокомментировали в региональном главке МВД России информагентству.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Известно, что иномарка принадлежит безработному 30-летнему мужчине.