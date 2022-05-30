Стало известно состояние мужчины, обгоревшего в такси

В Кировском районе Волгограда накануне сгорел автомобиль такси. Как сообщает ИА «Высота 102», пострадавший 46-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу № 25 Дзержинского района Волгограда.
— Пациент проходит лечение в условиях ожогового отделения больницы № 25, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, тяжелое, с положительной динамикой.
По информации регионального ГУ МЧС, автомобиль Kia Rio 2011 года выпуска горел по всей площади. Инцидент зафиксирован 29 мая около 12.50. Причина пожара выясняется.
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