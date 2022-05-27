Волгоградские депутаты обсудили меры защиты лесов от пожаров

Общество 27.05.2022 21:17
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27.05.2022 21:17
Депутат облдумы и руководитель профильного комитета регпарламента вместе с представителями Облкомприроды и других природоохранных и надзорных ведомств обсудили вопросы охраны, защиты и воспроизводства лесов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе экосовета чиновники выработали ряд рекомендаций с целью предотвращения пожароопасных ситуаций в лесах региона.
В частности, было поручено органам местного самоуправления организовать патрули на территории лесных массивов. Данную задачу будут выполнять с помощью членов народных дружин и казаков. Помимо этого, также было предложено организовать профилактические беседы с жителями региона на тему правил пожарной безопасности в лесах.
Поскольку регион расположен в степной зоне, леса занимают чуть более четырех процентов территории региона. Поэтому вопросы сохранения и рационального использования лесов является одними из актуальных.
О работе по предупреждению лесных пожаров на территориях муниципальных образований участникам заседания по видеосвязи рассказали представители администраций Алексеевского, Даниловского, Урюпинского, Фроловского, Новоаннинского, Кумылженского и других районов.
- Более трети лесов, которыми располагает наш регион, рукотворные. Это наше достояние и залог экологической безопасности. Это огромный труд наших лесников и земляков-соотечественников, которые активно участвуют в различных акциях по высадке зеленых насаждений. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал необходимость не только бережного отношения к лесам, как к главному природному богатству России, но и их рационального использования. Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Побывав во многих лесничествах и лесопитомниках нашего региона, члены Экосовета воочию убедились в том, что в Волгоградской области проводится большая, системная работа по сохранению и воспроизводству зеленых насаждений. Но для сохранения лесов недостаточно только заниматься лесовосстановлением. Нужно также усилить контроль за пожароопасной обстановкой и принимать эффективные меры по усовершенствованию пожароохранной системы. Требуется наладить более тесное взаимодействие между органами власти, лесничествами, охотпользователями, общественностью, - подчеркнула председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева.
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