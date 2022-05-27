Волгоградские автолюбители третий день с утра до вечера вынуждены терять время в пробках из-за ремонта путей на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского. Несмотря на заверения мэрии о том, что работы будут вестись лишь ночами, техника работает и в дневное время. Как результат – серьезные пробки отмечаются на улице Ангарской и Второй Продольной.

Протяженность транспортного затора на Второй Продольной магистрали на этот час составляет без малого три километра. Водители вынуждены стоять в пробках на участке дороги в границах от улицы Елецкой до Невской. Движение на улице Ангарской затруднено в границах от улицы Рокоссовского до областной больницы. На некоторых участках перечисленных дорог скорость движения транспорта, согласно Яндекс. Картам, составляет не более пяти километров в час.

Жители Волгограда, вынужденные стоять в пробках по пути на работу и обратно, недоумевают, почему на столь оживленном пересечении дорог работы ведутся в дневное время.

– Во всем мире ремонт дорог проводят ночами. По простой причине – не мешать людям жить. У нас же выставили водоналивные баки, пригнали технику - и хоть бы хны на простых людей. Работают утром, днем, а мы стоим в пробках, – возмущаются горожане.

Напомним, что 23 мая администрация Волгограда действительно сообщала, что работы на Рокоссовского будут вестись ночами, чтобы не препятствовать штатной работе трамвайных маршрутов.