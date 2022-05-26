Телеком

ЕГЭ будут контролировать свыше 131 тысячи видеокамер «Ростелекома»

Телеком 26.05.2022 12:13
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26.05.2022 12:13


«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за основным периодом проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ)в российских и зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Выпускные испытания пройдут с 26 мая по 2 июля во всех субъектах РФ, а также в 97 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 59 странах мира. В каждой аудитории установлено не менее двух камер видеонаблюдения. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2022 будет задействовано свыше 131,5 тыс. камер, что обеспечит объективность и сделает процесс сдачи экзаменов максимально прозрачным.
Система видеонаблюдения организована «Ростелекомом» на базе защищенных оптических каналов связи. Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук.Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы;в тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ.Камеры видеонаблюдения установлены в том числе в региональных центрах обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий.
Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ»,одновременныйдоступ к которому могут иметь до 15 тысяч пользователей. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Для повышения надежности запись также будет вестись на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере.Охват аудиторий видеонаблюдением превысит 98%.
Все видеозаписи Единого государственного экзамена хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в соответствии с требованиями региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2023 года.
Контролировать итоговую аттестацию и выявлять нарушения на экзаменах будут свыше 15 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Искусственный интеллект будет ежедневно анализировать онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически сформирует «подозрение на нарушение» и запись поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.
В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.
Для полноценной поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия в формате 8800. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Центр обработки вызовов готов принимать до 2 000 обращений в день. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

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