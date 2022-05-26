«Умный домофон»: цифровой сервис приходит на защиту имущества волгоградцев





Консьержка в подъезде, дорогая сигнализация на автомобиле – на какие только траты не идут волгоградцы, чтобы сберечь то, что нажито непосильным трудом. А как еще не потратиться на няню на час, чтобы встретила ребенка из школы и довела до дверей квартиры. Но безопасность жилища, имущества и ваших близких не всегда стоит дорого. «Умный домофон» может стать своеобразным охранником вашего дома и обойдется при этом почти даром.

Что такое «Умный домофон»?

Высоко сижу, далеко гляжу. Все знают эту фразу из известной сказки «Маша и медведь». Чтобы контролировать свое жилище, придомовую территорию, волгоградцам вовсе не обязательно забираться на дерево. Достаточно установить «Умный домофон» и подъездная дверь откроется удаленно – с помощью мобильного приложения. При этом неважно, где вы в этот момент находитесь – в другом городе или рядом с домом. Это главное принципиальное отличие системы от стандартного аналогового домофона, который сейчас есть практически в каждом подъезде.

Подключенный к интернету смартфон и брелок – это все, что нужно будет для контроля за всеми, кто входит в подъезд или пытается попасть в вашу квартиру.





Любой звонок в вашу квартиру поступает к вам на телефон вместе с видеоизображением того, кто к вам пришел. Если кто-то хочет попасть в подъезд под видом расклейщика объявлений или сантехника, вы можете не только увидеть этого человека, но и поговорить с ним. И принять решение – пускать его или нет.

С «Умным домофоном» можно забыть о том, как приходилось бежать к входной двери, чтобы выяснить, кто пришел. Открыть дверь или поговорить с гостем можно, лежа в постели.

Дети и машины – в безопасности

Мы уходим на работу, уезжаем в командировки, но не перестаем переживать за детей-школьников и пожилых родителей. Приказы не открывать дверь незнакомцам работают не всегда. «Умный домофон» поможет проконтролировать все звонки в вашу квартиру и обеспечит безопасность вашим близким. Система пришлет вам оповещение и, когда ваш ребенок зайдет в подъезд.

«Умный домофон» будет контролировать и все, что происходит на придомовой территории, где жильцы паркуют свои автомобили. Кто-то поцарапал вашу машину и уехал? Виновника определить будет легко. А, если злоумышленники попытаются угнать вашу машину или снять с нее колеса, видеозапись совершенного преступления поможет в их поиске и последующем наказании.

«Умный домофон» поможет и проконтролировать работу управляющей компании. Вас убеждают, что уборку в подъезде проводят строго по графику, но вы сомневаетесь в этом? Камеры системы зафиксируют, когда приходила уборщица и приходила ли вообще.

Защита от пиратства

Брелок, который вы получите для управления домофоном, уникальный и защищен от подделки. Им никто не сможет воспользоваться в случае его потери. Даже если вы ключ просто забыли, дверь откроется с помощью приложения.





Желанных гостей «Умный домофон» пустит без вашего участия. У жильцов есть возможность раздавать одноразовые цифровые коды, которые доступны только 24 часа. Такой возможностью пользуются, например, когда ждут друзей на вечеринку, или рабочих, которые делают у вас ремонт.

Кто устанавливает «Умный домофон» в Волгограде?

В Волгограде систему «Умный домофон» трансформируют в жизнь «Ростелеком» и партнер компании – «Домофон-сервис».

– Комфорт и безопасность мы ставим во главу угла, – говорит Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». – И это жители нашего региона могут получить с помощью современных цифровых технологий, одной из которых является новый продукт «Ростелеком Ключ» – «Умный домофон». Вопросы защищенности сегодня выходят на первый план, и этот продукт может стать крайне привлекательным для жителей. В Волгограде к этомусервису уже подключены первые полторы тысяч жителей.

Алексей Скориков, исполнительный директор «Домофон-сервиса»:

– Первые домофоны мы устанавливали около 20 лет назад. Оборудование уже устарело и морально, и физически. На смену ему приходят современные технологии, в частности, «Умный домофон». Панель нового оборудования даже с эстетической стороны отличается от старого. Не говоря уже о многочисленных функциях, которые упрощают и делают безопасной жизнь наших клиентов.

Как подключить «Умный домофон» и сколько это стоит?

«Умный домофон» может прийти к любому жителю Волгоградской области. Для этого жильцам достаточно заручиться поддержкой более 60% проживающих в подъезде собственников. И обратиться с заявкой в «Ростелеком» или «Домофон-сервис». Установка нового оборудования ничего не будет стоить жильцам.

– Если за аналоговый домофон волгоградцы в среднем платят 40 рублей за месяц, то «Умный домофон» обойдется в 60 рублей – это в целом всего 100 рублей. В магазине с трудом можно найти товары, которые стоят меньше этой суммы. Но мы идем на дополнительные затраты, потому что считаем, что за цифровизацией нашей жизни – будущее и бояться нового не надо, – уверены в «Ростелекоме».



