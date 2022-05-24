Клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут совершать операции с вечными фьючерсами на валюту





В приложении ВТБ Мои Инвестиции доступны операции с вечными фьючерсами на валютные пары. Это новый инструмент для российского инвестора, ранее на Московской бирже были представлены только валютные фьючерсы с конкретным сроком обращения. Вечные фьючерсы не имеют конкретной даты исполнения контракта, она ежедневно автоматически продлевается на день, что дает возможность долгосрочного инвестирования и может быть альтернативой обычной покупке валюты на бирже.

Клиенты ВТБ могут покупать через приложение ВТБ Мои Инвестиции вечные фьючерсы на основные валютные пары: «доллар США – российский рубль», «евро – российский рубль» и «китайский юань – российский рубль».





- Классический фьючерс на актив представляет из себя инструмент, который торгуется ограниченный период времени. По одному инструменту таких фьючерсов бывает целая временная шкала. Когда срок торговли фьючерсом истекает, его место в шкале занимает ближайший по времени исполнения контракт, а также появляется новый самый “дальний”. При этом дальние фьючерсы имеют более низкую ликвидность и чем дальше фьючерсы друг от друга, тем больше они отличаются в цене. В стоимость классических валютных фьючерсов закладывается разница в процентных ставках центробанков соответствующих стран. Удерживать долгосрочную позицию в активе через обычные фьючерсы неудобно - нужно с определенной периодичностью перекладываться из одного контракта в другой. В вечном фьючерсе таких сложностей нет, так как переносить позицию в нем не надо, а разница в валютных ставках списывается или начисляется ежедневно. Более того, ликвидность у такого инструмента будет максимальной, так как он является самым удобным, - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.





Операции с вечными фьючерсными контрактами на курс иностранной валюты к российскому рублю доступны квалифицированным инвесторам, а также неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование.

Тестирование неквалифицированных инвесторов либо получение статуса квалифицированного инвестора доступно в приложении ВТБ Мои Инвестиции («Прочее» — «Тестирование инвесторов» или «Статус квалифицированного инвестора»), а также в личном кабинете на сайте брокера («Главный экран» — «Настройки» — «Тестирование на знание сложных финансовых инструментов» или «Распоряжения» — «Признание квалифицированным инвестором»).

В настоящее время для валютной диверсификации инвестиционных портфелей клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут использовать более 30 финансовых инструментов* с экспозицией на валюты, товарные рынки и американский рынок акций. В число этих инструментов входят «ВТБ – Фонд Золото» (VTBG), фьючерсы и опционы на одиннадцать товарных рынков, например, контракты на природный газ, никель, палладий и другие. Также доступны торги фьючерсами на инвестиционные паи SPDR S&P 5000 Trust и американские расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед и Байду Инк. Фьючерсные контракты на курс валют в ВТБ включают четырнадцать пар, в том числе евро – фунт стерлингов, доллар США – турецкая лира, юань – российский рубль.

Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции, пользующиеся устройствами с системой Android, теперь могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений Nash Store.

Инструкции для других способов установки мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции для различных операционных систем по-прежнему доступны на сайте ВТБ.





* - для совершения операций с некоторыми инструментами необходимо быть квалифицированным инвестором, а для неквалифицированных инвесторов надо пройти тестирование или иметь опыт работы с таким видом финансовых инструментов.



