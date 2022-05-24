Общество

Рынок или магазин?: что хотят видеть волгоградцы на месте «СуперМАНа» в центре города

Общество 24.05.2022 07:33
0
24.05.2022 07:33



Популярный магазин «СуперМАН» на улице Советской в центре Волгограда прекратил свою работу на минувших выходных. Срок действия договора аренды с МУП «Центральный рынок» истек еще 10 мая, однако на место супермаркета до сих пор не удалось найти нового арендатора. Одним горожанам это вселяет надежду на возвращение в бывший овощной корпус традиционного рынка. Другие, как показал опрос информационного агентства «Высота 102», хотели бы видеть на месте «СуперМАНа» очередную торговую сеть. В любом случае, отмечают волгоградцы, большинству из них сегодня не хватает места для покупок в шаговой доступности. 

– Мне жаль, что «МАН» уходит, мне он нравился. В центре поблизости таких больших продуктовых просто больше нет, – отмечает один из опрошенных журналистами горожанин, – а этот был удобен во всех отношениях. Поэтому если тут появится какая-нибудь «Лента» или «Покупочка», уже будет неплохо.

Закрытие продуктового магазина особенно сказалось на пенсионерах. По признанию горожан, людям в преклонном возрасте стало тяжело ходить за элементарными молоком и хлебом. 

– Я живу через улицу, поэтому, когда пришла и увидела закрытый магазин, у меня возник вопрос – а куда идти? Ближайший магазин теперь только в «Пирамиде», – жалуется пенсионерка.

Идею возрождения Центрального рынка поддерживают в основном волгоградцы от 40 лет и старше. Горожане с ностальгией вспоминают времена, когда могли купить у фермеров свежую молочную продукцию и все для борща. Совершать покупки на рынке для волгоградцев солидного возраста – особый ритуал. 

– Рынок надо открыть, как это было раньше. Красивый и колоритный. Чтобы были фрукты и овощи, – говорит житель Центрального района. – Бетон красивый, но нефункциональный и неинтересный.

Молодежь придерживается противоположного мнения. Привыкнув за десятки лет к покупкам в супермаркетах, волгоградцы в возрасте до 30 предпочитают помидорам, выращенным на грядках, овощи из теплиц. Еще один их довод – необходимость ходить на рынок с наличкой в кармане. 

– Я посещаю обычно магазины, потому что не доверяю рынкам. На рынки продавцы могут проходить без каких-либо проверок, – убеждена встреченная корреспондентами волгоградка. – Бабулька поторговала какой-нибудь курятиной или яичками, а потом раз – и выясняется, что в них бацилла какая-нибудь неприятная. Потому что проверок никаких нет.  Поставки в магазины все-таки как-то регулируются и проверяются, – пояснила молодая волгоградка.

Напомним, аукцион на право аренды площадей на ул. Советской, 17 в центре Волгограда, откуда съехал магазин «СуперМАН», признан несостоявшимся. Заезжать на место супермаркета и платить за это 2,8 млн рублей ежемесячно пока никто не захотел – на участие в торгах не поступило ни одной заявки.

Помимо этого, индивидуальные предприниматели, арендующие помещения на Центральном рынке, также боятся потерять свой бизнес из-за снижения потока покупателей в связи с закрытием магазина.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Общество
24.05.2022 12:59
Общество 24.05.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:37
Общество 24.05.2022 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:35
Общество 24.05.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:12
Общество 24.05.2022 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:01
Общество 24.05.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 10:39
Общество 24.05.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 21:28
Общество 23.05.2022 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 20:56
Общество 23.05.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 20:16
Общество 23.05.2022 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 19:29
Общество 23.05.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 17:20
Общество 23.05.2022 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 16:58
Общество 23.05.2022 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 15:44
Общество 23.05.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 15:34
Общество 23.05.2022 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 15:04
Общество 23.05.2022 15:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:59
Бочаров предложил превратить берег Волги в галерею под открытым небомСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде новая лестница свяжет сквер с трамвайной линиейСмотреть фотографии
12:35
МЧС назвало нормальным отжиг мусора рядом с домами жителей ГородищеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Волгоградские депутаты дали добро на снос Тракторного рынкаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградец получил 10 лет строгача за организацию нарколабораторииСмотреть фотографии
11:12
Двое мужчин устроили кровавую бойню в кафе под Волгоградом: 4 жертвыСмотреть фотографии
10:41
В Камышине юный водитель сбил байкера на KawasakiСмотреть фотографии
10:39
«А лето будет?»: в Волгоградской области снова ударили заморозкиСмотреть фотографии
10:10
Житель Волгограда задержан за сотрудничество с преступниками из УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
В квартире на юге Волгограда нашли мертвым 10-летнего школьникаСмотреть фотографии
09:40
Мошенница в медицинской маске оставила 91-летнюю волгоградку без 10 тысяч евроСмотреть фотографии
08:03
Председатель Урюпинской гордумы Элла Чермашенцева покинула постСмотреть фотографии
07:33
Рынок или магазин?: что хотят видеть волгоградцы на месте «СуперМАНа» в центре городаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:51
Волгоградский «Ротор» может остаться в ФНЛ из-за финансовых проблем соперниковСмотреть фотографии
21:28
Основатель природного парка Волгоградской области Эвилина Сохина скончалась на 89-ом году жизниСмотреть фотографии
21:00
«Вернись. Нам с мамой страшно»: жители Курска требуют найти убийц срочника, служившего под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:56
Волгоградцам предлагают мифические бомбоубежища на случай ядерного взрываСмотреть фотографии
20:16
Врач рассказал, какие неожиданные предметы достает из пищеводов и желудков людейСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде ночью начнут ремонт трамвайного переездаСмотреть фотографии
19:29
В Волгоградской области 25 мая снова объявят сухой законСмотреть фотографии
19:17
В Волгограде в разрушенных домах выживают старики с инвалидамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:03
Владельцы современных смартфонов с поддержкой 4G пользуются интернетом в 10 раз большеСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде рецидивисту дали 4 года за историю с девушкой и Porsche CayenneСмотреть фотографии
17:20
Путин обновил председателей в двух судах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:58
Суд в Саратове подтвердил картельный сговор при строительстве детсада под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:58
Мох и отколотые плиты: в Волгограде разрушается постамент танка-памятника Т-34Смотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом иностранцу-педофилу дали 15 лет за насилие над детьми сожительницыСмотреть фотографии
15:59
«Можем повторить»: в Михайловке Волгоградской области разразился новый скандал из-за тарифов ЖКХСмотреть фотографии
15:44
Волгоградскую больницу обязали без согласия покойника выдать историю болезни его супругеСмотреть фотографии
15:34
Давно так руки не тряслись: волгоградец запустил коптер в дом-призрак на улице ЖолудеваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 