



Популярный магазин «СуперМАН» на улице Советской в центре Волгограда прекратил свою работу на минувших выходных. Срок действия договора аренды с МУП «Центральный рынок» истек еще 10 мая, однако на место супермаркета до сих пор не удалось найти нового арендатора. Одним горожанам это вселяет надежду на возвращение в бывший овощной корпус традиционного рынка. Другие, как показал опрос информационного агентства «Высота 102», хотели бы видеть на месте «СуперМАНа» очередную торговую сеть. В любом случае, отмечают волгоградцы, большинству из них сегодня не хватает места для покупок в шаговой доступности.

– Мне жаль, что «МАН» уходит, мне он нравился. В центре поблизости таких больших продуктовых просто больше нет, – отмечает один из опрошенных журналистами горожанин, – а этот был удобен во всех отношениях. Поэтому если тут появится какая-нибудь «Лента» или «Покупочка», уже будет неплохо.

Закрытие продуктового магазина особенно сказалось на пенсионерах. По признанию горожан, людям в преклонном возрасте стало тяжело ходить за элементарными молоком и хлебом.

– Я живу через улицу, поэтому, когда пришла и увидела закрытый магазин, у меня возник вопрос – а куда идти? Ближайший магазин теперь только в «Пирамиде», – жалуется пенсионерка.

Идею возрождения Центрального рынка поддерживают в основном волгоградцы от 40 лет и старше. Горожане с ностальгией вспоминают времена, когда могли купить у фермеров свежую молочную продукцию и все для борща. Совершать покупки на рынке для волгоградцев солидного возраста – особый ритуал.

– Рынок надо открыть, как это было раньше. Красивый и колоритный. Чтобы были фрукты и овощи, – говорит житель Центрального района. – Бетон красивый, но нефункциональный и неинтересный.

Молодежь придерживается противоположного мнения. Привыкнув за десятки лет к покупкам в супермаркетах, волгоградцы в возрасте до 30 предпочитают помидорам, выращенным на грядках, овощи из теплиц. Еще один их довод – необходимость ходить на рынок с наличкой в кармане.

– Я посещаю обычно магазины, потому что не доверяю рынкам. На рынки продавцы могут проходить без каких-либо проверок, – убеждена встреченная корреспондентами волгоградка. – Бабулька поторговала какой-нибудь курятиной или яичками, а потом раз – и выясняется, что в них бацилла какая-нибудь неприятная. Потому что проверок никаких нет. Поставки в магазины все-таки как-то регулируются и проверяются, – пояснила молодая волгоградка.

Напомним, аукцион на право аренды площадей на ул. Советской, 17 в центре Волгограда, откуда съехал магазин «СуперМАН», признан несостоявшимся. Заезжать на место супермаркета и платить за это 2,8 млн рублей ежемесячно пока никто не захотел – на участие в торгах не поступило ни одной заявки.

Помимо этого, индивидуальные предприниматели, арендующие помещения на Центральном рынке, также боятся потерять свой бизнес из-за снижения потока покупателей в связи с закрытием магазина.