Дождь и горчица на площади Свободы: в Волгограде прошла «Ночь музеев»

В Волгограде, несмотря на ненастную погоду, на площади Свободы в Красноармейском районе сотни горожан приняли участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». Как сообщает ИА «Высота 102», для всех желающих была организована полевая кухня, выставка ретроавтомобилей, детские интерактивы, ярмарка народных умельцев и беспроигрышная лотерея.













— Необычной оказалась выставка, посвященная горчице. Нам рассказали как делают этот популярный продукт, какие есть рецепты, — рассказала информагентству жительница Красноармейского района, представившаяся Оксаной. — В здании «Горчичного завода Глитча» организовали выставку местных народных умельцев и беспроигрышную лотерею — каждый мог бесплатно получить необычный сувенир.









Сегодня с 17.00 до 21.00 каждый посетитель музея-заповедника «Старая Сарепта» нашел себе занятие по душе: от знакомства с ремесленным подворьем до экскурсии по Дому аптекаря. В этом году главной темой «Ночи музеев» стала «Мода на традиции».











