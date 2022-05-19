Расследования

Волгоградский участковый вычислил и задержал избившего таксиста пассажира

Расследования 19.05.2022 17:26
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19.05.2022 17:26


Стали известны обстоятельства конфликта между водителем такси и пассажиром, который произошел 13 мая и закончился госпитализацией одного из мужчин. Подозреваемым в совершении преступления оказался 20-летний волгоградец. Установил личность подозреваемого смог участковый - он его и задержал. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по городу Волгограду.
Напомним, 13 мая 2022 года в больницу за медицинской помощью обратился 34-летний водитель такси. Медики, диагностировав у мужчины травмы головы и лица, сообщили о данном факте в полицию.
Как выяснилось, телесные повреждения были получены водителем в результате конфликта с пассажиром, отказавшимся оплачивать поездку.
Потерпевший выполнял очередной  заказ из Кировского района в Красноармейский.  К нему в салон сели молодой человек и девушка. Водитель такси довез  их до места остановки, где сначала  девушка покинула салон автомобиля, а задержанный,   отказавшись платить, попытался убежать. Потерпевший догнал злоумышленника и у них завязалась драка, в  результате которой водителю были нанесены несколько ударов в область головы.
После получения результатов судебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести причиненного вреда здоровью будет решен вопрос об окончательной квалификации деяния и возбуждении уголовного дела, пояснили в УМВД. 

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