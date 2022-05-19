Волгоградский участковый вычислил и задержал избившего таксиста пассажира

Расследования 19.05.2022 17:26
0
19.05.2022 17:26
Стали известны обстоятельства конфликта между водителем такси и пассажиром, который произошел 13 мая и закончился госпитализацией одного из мужчин. Подозреваемым в совершении преступления оказался 20-летний волгоградец. Установил личность подозреваемого смог участковый - он его и задержал. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по городу Волгограду.
Напомним, 13 мая 2022 года в больницу за медицинской помощью обратился 34-летний водитель такси. Медики, диагностировав у мужчины травмы головы и лица, сообщили о данном факте в полицию.
Как выяснилось, телесные повреждения были получены водителем в результате конфликта с пассажиром, отказавшимся оплачивать поездку.
Потерпевший выполнял очередной заказ из Кировского района в Красноармейский. К нему в салон сели молодой человек и девушка. Водитель такси довез их до места остановки, где сначала девушка покинула салон автомобиля, а задержанный, отказавшись платить, попытался убежать. Потерпевший догнал злоумышленника и у них завязалась драка, в результате которой водителю были нанесены несколько ударов в область головы.
После получения результатов судебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести причиненного вреда здоровью будет решен вопрос об окончательной квалификации деяния и возбуждении уголовного дела, пояснили в УМВД.
Реклама
Два проспекта в Волгограде парализовали 8-балльные пробки19.05.2022 19:06
Расследования 19.05.2022 19:06
Под Волгоградом зять за смерть тестя получил 10 лет колонии19.05.2022 15:41
Расследования 19.05.2022 15:41
«Бизнес должен оправдать доверие»: Олег Савченко – о моратории на проверки предпринимателей19.05.2022 15:00
Расследования 19.05.2022 15:00
В Волгограде за утечку данных о клиентах осудили бывшего сотрудника каршеринга19.05.2022 11:15
Расследования 19.05.2022 11:15
Экс-директор колледжа Сергей Абрамов идет под суд в Волгограде19.05.2022 10:47
Расследования 19.05.2022 10:47
Брудный отрекся от криминального мира на суде по делу Музраева19.05.2022 09:06
Расследования 19.05.2022 09:06
Под Волгоградом СК начал проверку после смерти Вячеслава Каляндры18.05.2022 18:39
Расследования 18.05.2022 18:39
Двух волгоградцев осудили за продажу 9 квартир в самострое18.05.2022 17:52
Расследования 18.05.2022 17:52
В Волжском будут судить врача за продажу сертификатов о вакцинации18.05.2022 12:25
Расследования 18.05.2022 12:25
В волгоградской колонии выявили махинации при закупке продуктов для заключенных18.05.2022 11:41
Расследования 18.05.2022 11:41
«Хотел подкалымить»: водителя МБУ «Северное» задержали в Волгограде за хищение топлива18.05.2022 10:45
Расследования 18.05.2022 10:45
В Волгограде сумочного маньяка осудили за ограбления женщин17.05.2022 17:45
Расследования 17.05.2022 17:45
Малолетний вандал после ссоры с родителями устроил диверсию в парке Волгоградской области17.05.2022 17:27
Расследования 17.05.2022 17:27
Троих борцов с наркоторговлей в Волгограде посадили на 17 лет17.05.2022 14:34
Расследования 17.05.2022 14:34
Охотники за металлом украли 26 барьерных ограждений у «Волгоград Арены»17.05.2022 12:00
Расследования 17.05.2022 12:00
Реклама